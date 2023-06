Bëri 21 vite burg duke qenë i pafajshëm, lirohet në moshën 71-vjeçare (për një gafë juridike)

Prokurorët hoqën të enjten akuzat për vrasje kundër një burri, që fatkeqësisht kaloi gati 21 vjet në burg duke qenë i pafajshëm, për vrasjen e dy gjahtarëve të Miçiganit. Jeff Titus u lirua nga burgu në shkurt, kur autoritetet pranuan se informacioni kritik për një të dyshuar tjetër – një vrasës serial në Ohio – nuk u nda kurrë me avokatin e tij gjykues në 2002.

Pas shqyrtimit të çështjes për tre muaj, prokurori i qarkut Kalamazoo Jeff Getting tha se Titus nuk do të përballet me një gjyq të ri.

“Kjo është gjëja e duhur për të bërë”, u tha Getting gazetarëve.

Në të njëjtën konferencë për shtyp, Titus, 71 vjeç, tha se ai është “vërtet i pafajshëm”.

“Mund të më vendosësh në raft, serumin e së vërtetës, çfarëdo, nuk e bëra. … Unë nuk i qëllova ata njerëz”, tha Titus.

Doug Estes dhe Jim Bennett u qëlluan për vdekje pranë pronës rurale të Titus, në vitin 1990. Titus u lirua si i dyshuar – ai kishte gjuajtur dre 27 milje (43 kilometra) larg – por akuzat për vrasje u ngritën kundër tij 12 vjet më vonë, pas një të riu Ekipi i hetuesve kishte rihapur rastin.

Nuk kishte asnjë provë fizike kundër Titit, i cili u portretizua si një kokëfortë që nuk i pëlqente shkelësit.

Klinika e Pafajësisë në Fakultetin Juridik të Universitetit të Miçiganit po punonte për të përmbysur dënimet e Titusit kur në zyrën e sherifit u zbulua një dosje me pluhur 30 faqesh nga hetimi origjinal. I referohej një të dyshuari alternativ, Thomas Dillon nga Magnolia, Ohio.

Ky informacion nuk u nda kurrë me avokatin e gjyqit të Titit, një shkelje thelbësore.

Jacinda Davis, në rrjetin televiziv Investigation Discovery dhe Susan Simpson, përmes podcast-it “Udisclosed”, kishin ngritur dyshime për fajin e Titus dhe kishin transmetuar pyetje rreth rolit të mundshëm të Dillon.

Simpson pa dosjen e Dillon në zyrën e sherifit dhe informoi klinikën e “Innocence”.

Getting, i cili nuk ishte prokuror kur Titus u akuzua, tha se gjyqi ishte thellësisht i mangët dhe njerëzit kryesorë që dëshmuan në 2002 tani kanë vdekur.