Berisha kërkoi shkarkimin e tij, reagon Artur Metani: Ta harrojë se mund të më intimidojë në punën e ILD-së

Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Artur Metani ka reaguar sot ndaj Sali Berishës, i cili një ditë më parë kërkoi dorëheqjen e tij, duke e akuzuar si të përfshirë në çështjen e inceneratorëve.

I pyetur në një intervistë me gazetaren Anila Hoxha, nëse ka një koment pas kërkesës së Berishës për dorëheqjen e tij një ditë më parë, Metani u shpreh se, “unë nuk kam dëshirë të merrem me komente politike, por do respektoj pyetjen tuaj. Për rastin konkret, por edhe kujtdo tjetër, që ka ankesa apo akuza ndaj Inspektorit të Lartë të Drejtësisë ose Artur Metanit, i them që të shkojë në prokurori.

Së dyti, çdokush që kërkon të intimidojë ose të ndikojë, apo të bëjë presion në punën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, ta harrojë! Ta harrojë!”, theksoi Metani.

Berisha deklaroi dje në një dalje për mediet se, “kërkoj dorëheqjen e menjëhershme të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Artur Metani, i cili është ligjërisht dhe penalisht një nga përgjegjësit më kryesorë të aferës së djegësave në Shqipëri”.