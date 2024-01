Betohet kryeministri i parë shqiptar në Maqedoninë e Veriut, rendit prioritetet e qeverisë së tij

Talat Xhaferi, kryeministri i parë shqiptar në Maqedoninë e Veriut, në fjalën e tij para deputetëve në seancën e betimit ka thënë se respektimi i ligjit dhe Kushtetutës, por edhe zbatimi i programit qeveritar do të jetë prioritet për të.

Në nisje të fjalës së tij, Xhaferi u shpreh se “Si mandatar i kësaj qeverie nuk ka dallim nëse është 1 apo 100 ditë qeveri teknike. Unë këtë përgjegjësi të rëndësishme e kuptoj dhe do i qasem ashtu siç kam vepruar në jetën profesionale dhe personale”.

“Qeveria në mënyrë direkte dhe në bashkëpunim me Kuvendin, BE-në dhe SHBA-në do të organizoj zgjedhje të lira dhe demokratike ku do të reflektohet vullneti i qytetarëve. Qeveria do të vazhdoj t’i realizoj të gjitha reformat për integrim të vendit në BE.

Qeveria do të vazhdojë politikat për arsimim kualitativ, sepse investimi në arsim është investim në shtet. Reformat në administratën publike. Sundimi i së drejtës, lufta kundër korrupsionit mbeten politika thelbësore të Qeverisë”, u shpreh Xheferi.

“Duke e marrë parasysh se kjo qeveri është propozim pas negociatave të partive politike, unë dhe qeveria që do të udhëheq, do të zbatojmë politikat e pranuara. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka mandat për përmbushjen e prioriteteve strategjike. Sundimi i të drejtës, lufta kundër korrupsionit, mbetet politika qendore dhe strategjike e qeverisë. Rekomandimet e OSBE ODIHR në bashkëpunim me Kuvendin, do të jenë pikënisja për implementin për ndryshime në legjislacionin zgjedhor. Do ruajmë parteritetin në kuadër të aleancës së NATO, do i mbetemi besnikë politikës së Bashkimit Evropian.

Lufta kundër gjuhës së urrejtjes, do të jetë obligim i qeverisë edhe më tej. Do të mbështesim investimet për kulturën dhe zhvillimin e sportit në vend. Më lejoni të falenderoj për besimin e dhënë, Ali Ahmetin, Presidentin Pendarovski dhe deputetët në Maqedoninë e Veriut”, theksoi ai.

