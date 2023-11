Biden dhe Xi Jinping takohen nesër në Kaliforni, Shtëpia e Bardhë zbardh detaje

Shtëpia e Bardhë njoftoi dje se presidenti Joe Biden dhe presidenti kinez Xi Jinping do të diskutojnë lidhur me përmirësimin e komunikimit si edhe lidhur me konkurrencën mes dy vendeve këtë javë gjatë bisedimeve në kuadër të takimit të nivelit të lartë të Organizatës për Bashkëpunimin Ekonomik të Azi-Paqësorit (APEC).

Takimi i së mërkurës në San Francisko do të jetë i pari midis dy udhëheqësve prej një viti dhe ka si synim të zbusë tensionet mes dy superfuqive.

Këshilltari për sigurinë kombëtare në Shtëpinë e Bardhë, Jake Sullivan, u tha gazetarëve se presidenti Biden beson se vetëm diplomacia e drejtpërdrejtë nuk ka asnjë zëvendësim për diplomacinë ballë për ballë për të menaxhuar marrëdhënien komplekse.

“Presim që dy udhëheqësit të diskutojnë disa nga elementët më themelorë të marrëdhënieve dypalëshe, përfshirë rëndësinë linjave të hapura të komunikimit dhe trajtimit të konkurrencës me përgjegjësi në mënyrë që ajo të mos kthehet në konflikt”, tha zoti Sullivan.

Kina ndërpreu komunikimet ushtarake me Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar pas një vizite nga kryetarja e atëhershme e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA, Nancy Pelosi në Tajvan.

Marrëdhëniet e tensionuara u përkeqësuan më tej kur presidenti Biden urdhëroi rrëzimin e një balone kineze që përshkoi hapësirën ajore të Shteteve të Bashkuara në shkurt.

