Biden i hap rrugën Mark Rutte që të udhëheqë NATO-n dhe të përballet me Putinin

Kryeministrin holandez Mark Rutte është pretendent për të qenë kreu i ardhshëm i NATO-s.

Është Mbretëria e Bashkuar dhe Presidenti Joe Biden janë ata që po mbështesin kryeministrin holandez që të bëhet pasardhës i Jens Stoltenberg, i cili pritet të japë dorëheqjen këtë vit pasi i është zgjatur vazhdimisht koha e tij në krye.

Mbështetja e Biden-it ka të ngjarë të ndikojë më shumë aleatë që të pranojnë nominimin e Rutte, pas muajsh lojërash mes tij dhe disa liderëve të tjerë evropianë për këtë detyrë. POLITICO raportoi më herët të mërkurën se dy të tretat e vendeve të NATO-s po mbështesin emërimin e Rutte për të marrë drejtimin e aleancës ushtarake.

Mandati i shefit aktual të NATO-s, Jens Stoltenberg, i cili ka lundruar në mënyrë të qëndrueshme në bllokun politiko-ushtarak në një kohë të trazuar në politikën transatlantike që nga viti 2014, përfundon në tetor.

Presioni po rritet për të miratuar ofertën për udhëheqje të Rutte përpara samitit të NATO-s në korrik, i cili do të mbahet në Uashington për të festuar 75-vjetorin e aleancës. Rruga e Rutte për në rolin e sekretarit të përgjithshëm e vendos atë në një kurs përplasjeje me Rusinë, pasi aleanca lufton kundër agresionit të Vladimir Putinit dy vjet që nga pushtimi i plotë i Ukrainës. Dhe nëse ish-Presidenti Donald Trump kthehet në Zyrën Ovale, udhëheqësit holandez do t’i duhet të përballet me skepticizmin e republikanëve ndaj NATO-s dhe sigurisë kolektive.

j.l./ dita