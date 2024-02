Biden takim me gruan dhe vajzën e Navalny, paralajmëron sanksione të ashpra kundër Rusisë

Presidenti amerikan Joe Biden ka takuar ditën e djeshme bashkëshorten dhe vajzën e ish-liderit opozitar rus, Alexei Navalny.

Biden u takua me Yulia dhe Dasha Navalnaya për t’i shprehur ngushëllimet e përzemërta për humbjen e tyre të tmerrshme pas vdekjes së Alexei Navalnyt në një burg rus, thuhet në një deklaratë.

“Ai pohoi se nesër administrata amerikane do të sjell sanksione të reja të fuqishme kundër Rusisë në përgjigje të vdekjes së Alexeit, represionit dhe agresionit të Rusisë dhe luftës brutale dhe të paligjshme në Ukrainë”, shkruhet në një deklaratë.

Ndërkohë, po ditën e djeshme, nëna e Alexei Navalnyt, Lyudmila ka arritur ta shohë trupin e pajetë të djalit të saj, i cili ndërroi jetë në një burg rus të sigurisë së lartë në Arktik. Ajo akuzoi hetuesit rusë se po e shantazonin duke i thënë se djalin ta varroste në mënyrë private, pa prezencën e mediave.

Navalny ishte kritiku më i madh i presidentit aktual rus, Vladimir Putin.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny’s loved ones – to express my condolences for their devastating loss.

Aleksey’s legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3

— President Biden (@POTUS) February 22, 2024