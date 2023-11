Bleu “BMW-në” e trafikuar për ta shitur me pjesë këmbimi, arrestohet 36-vjeçari në Tiranë

Policia bën me dije se ka kapur dhe vënë në pranga një 36-vjeçar që bleu një automjet të trafikuar në Shqipëri me qëllim për ta shitur për pjesë këmbimi, ndërkohë që po vijon puna për kapjen e 2 shtetasve që i shitën automjetin tip “BMW”, i cili dyshohet se është vjedhur në Britaninë e Madhe kundrejt shumës 9000 euro.

“Specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme në DVP Tiranë, në bashkëpunim me Sektorin e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, në vijim të punës për goditjen e paligjshmërisë, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, për disa shtetas që trafikonin në vendin tonë, automjete të vjedhura, organizuan dhe finalizuan me sukses operacionin policor të koduar “Servisi”. Në kuadër të këtij operacioni u arrestua shtetasi F. M., 36 vjeç, banues në Tiranë, dhe u shpallën në kërkim shtetasit T. L., 39 vjeç, banues në Kuçovë, dhe C. F., 41 vjeç, banues në Rumani. Nga veprimet hetimore dyshohet se dy shtetasit e shpallur në kërkim kanë trafikuar në Shqipëri një automjet tip “BMW”, të dyshuar të vjedhur në Britaninë e Madhe. Automjetin e ka blerë 9000 euro, shtetasi F. M., me qëllim për ta shitur për pjesë këmbimi. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar automjeti tip “BMW”, sqaron policia.

Vijon puna për dokumentimin e rasteve të tjera të trafikimit të mjeteve, që mund të jetë kryer nga këta shtetas, për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim dhe për identifikimin e shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale.

p.k\dita