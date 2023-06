Kritikoi Putinin, dënohet me 7.5 vite burg bashkëpunëtorja e Navalnyt

Një gjykatë ruse ka dënuar me 7.5 vite burg Lilia Chanysheva, një bashkëpunëtore e liderit të burgosur të opozitës Alexei Navalny.

Siç raportojnë mediat e huaja, vendimi u mor nga një gjykatë në Ufa, kryeqyteti i Republikës jugperëndimore ruse të Bashkortostanit. Chanysheva, një ish-koordinatore e selisë rajonale të Navalny në Bashkortostan, u arrestua në nëntor 2021.

Opozitari u shpall fajtor për krijimin e një organizate ekstremiste dhe një organizate joqeveritare që shkel të drejtat e njerëzve. 41-vjeçari, çështja e të cilit u mbajt me dyer të mbyllura, u deklarua i pafajshëm dhe e denoncoi vendimin si të motivuar politikisht.

“Çështja ime penale është politike. Kjo është arsyeja pse unë nuk e mendoj veten si dikush që gjykohet për kryerjen e një krimi. Unë jam një politikane, një grua që po përndiqem nga burra që janë kundërshtarë të saj. Emrat e tyre janë Vladimir Putin dhe (kreu i Republikës së Bashkortostanit) Radiy Khabirov”, tha Chanysheva në deklaratën e saj përfundimtare në gjykatë më 29 maj, përkthyer nga Moscow Times.

Aktivistja ishte anëtari i parë i opozitës që u arrestua në një çështje të ngritur kundër Navalny dhe bashkëpunëtorëve të tij pasi organizatat e tij u shpallën të jashtëligjshme në vitin 2021.

Në vitin 2022, Chanisheva u përfshi në listën zyrtare të personave të lidhur me ekstremizmin dhe terrorizmin.

Navalny aktualisht po vuan një dënim me 8 vite burg për akuzat e mashtrimit dhe përbuzjes dhe përballet me një dënim tjetër deri në 30 vjet për një rast të ri me akuza për ekstremizëm.

