Botërori i vitit 2030 nuk do të zhvillohet në Arabinë Saudite! (sheikët po hedhin miliona për yjet)

Edhe pse nuk është ende e sigurt se ku do të zhvillohet Botërori 2030, ajo që dihet qartë është se ku nuk do të jetë: në Arabinë Saudite! Sipas asaj që raporton ‘Marca’, ministri i Jashtëm saudit, Faisal bin Farhan Al Saud, ka kontaktuar me përgjegjësit e Greqisë dhe Egjiptit – me të cilët kanë ndarë një kandidaturë – për të dalë nga oferta në të cilën aktualisht është edhe RFEF, së bashku në Portugali dhe Marok.

Informacioni i lartpërmendur tregoi se sauditët e kanë shumë të vështirë të përputhen me ‘treshen’ që përfshin Spanjën, e gjitha kjo për shkak të punës së palodhur që kanë bërë tashmë dhe avantazhit të viteve që ata konsiderojnë se u mungon. Strategjia e Luis Rubiales, pra, tani do të mbetet me vetëm një ‘armik’ në horizont për të fituar Kupën e Botës: kandidaturën e Amerikës së Jugut të Argjentinës, Uruguait, Kilit dhe Paraguajit.

I udhëhequr nga kampioni i botës në Katar, presidenti i AFA Claudio ‘Chiqui’ Tapia ka treguar tashmë shtrirjen e tij duke marrë organizimin e Botërorit U-20 që FIFA ia hoqi Indonezisë për mungesë garancie. Një tjetër fakt se Amerika e Jugut mbetet potente si kandidaturë është 100 vjetori i këtij eventi në vitin 2030, e që për herë të parë u zhvillua në Amerikën Latine, me finalen Argjentinë-Uruguaj (1-2), më 1930.