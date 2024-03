“Brenda 48 orësh, prefekti do…” Ja kush drejton Himarën pas dorëheqjes së Goros (çfarë ndodh nëse Beleri dënohet edhe në Apel)

Edhe për arrestimin e Jorgo Goros, njësoj si për shumë zyrtarë dhe drejtues të Partisë Socialiste që kanë përfunduar në pranga, mazhoranca ka të njëjtën përgjigje: Nuk komentojmë vendimet e drejtësisë.

“Qëndrimi ynë është i qartë, ne nuk komentojmë vendimet e drejtësisë. Drejtësia ka të gjithë mbështetjen tonë për të vijuar dhe çuar në një nivel tjetër luftën kundër korrupsionit dhe çdo formë tjetër të shkeljes së ligjit“, tha ministri i Brendshëm, Taulant Balla.

Balla thotë se dorëheqja e Goros do të pasohet nga hapat ligjorë që janë në kompetencë të Ekzekutivit dhe Këshillit Bashkiak të Bashkisë së Himarës.

“Brenda 48 orësh, institucioni i Prefektit, njofton organet e tjera të qeverisjes qendrore dhe të jeni të sigurtë që si në çdo rast, qeveria e Shqipërisë do të zbatojë ligjin pikë për pikë. Këshilli Bashkiak komandon në atë detyrë një kryetar që të kryejë në mënyrë të përkohshme këtë detyrë.”

Aktualisht, Bashkia e Himarës ka dy nënkryetarë në detyrë të emëruar nga Jorgo Goro, Blerina Bala dhe Pervin Gjikuria.

Mbledhja e Këshillit Bashkiak është parashikuar të zhvillohet të premten e 29 marsit kur pritet të votohet mes dy nënkryetarëve për të zgjedhur emrin e atij që do të drejtojë bashkinë deri kur gjykata të shprehet me vendim të formës së prerë për fatin e Fredi Belerit, i dënuar me 2 vjet burg në Shkallën e Parë.

Nëse vendimi konfirmohet në Apel, Himara do të duhet të shkojë në zgjedhje të parakohshme.