Britania thirrje Izraelit: Vendi po shkon drejt kolapsit, të lejohet uji në Gaza

Mbretëria e Bashkuar i ka kërkuar Izraelit që të lejojë ujë në Gaza pasi furnizimet kanë filluar të pakësohen. Zëdhënësi zyrtar i kryeministrit tha se qeveria “po ndërmerr hapa” për të vazhduar punën e ngushtë me vendin dhe për t’u siguruar që ai të veprojë “brenda ligjit ndërkombëtar”, raporton Skynews.

“Ne jemi në diskutim e sipër dhe jemi të prirur të shohim që uji të rikthehet në zonë. Ne duam të bëjmë gjithçka që është e mundur për të lehtësuar çështjet humanitare të shpalosura në Gaza. Uji është një pjesë e rëndësishme e kësaj”, tha ai.

Punonjësit e ndihmave kanë paralajmëruar se territori është afër kolapsit të plotë me furnizime gjithnjë në rënie të ujit dhe ilaçeve. Shumë njerëz kanë racionuar ujin e pakët të pastër, ndërsa të tjerë po pinë ujë të ndotur ose ujë mbushur me ujëra të zeza, duke rrezikuar përhapjen e sëmundjeve. Izraeli thotë se bllokada e tij e ushqimit, karburantit dhe ujit do të vazhdojë derisa Hamasi të lirojë të gjithë pengjet.