Burg zjarrvënësit në Laç

Gjykata e Lezhës ka lënë në burg Vladimir Hyskun, pasi akuzohet për veprën penale zjarrëvenie të qëllimshme në Laç. Në seancën e zhvilluar me dyer të mbyllura mësohet se ai nuk ka folur asnjë fjalë ne lidhje me akuzat e ngritura ndaj, por përmes avokatit mbrojtës kërkoi një masë më të butë sigurie.

Zjarri që ra pasditen e së hënës në malin mbi qytetin e Laçit është shuar plotësisht, por ka lënë pas dëme të konsiderueshme.

Ndërkohë me shuarjen e plotë të flakëve, emergjencat civile kanë nisur përllogaritjen e dëmeve. Nga të dhënat paraprake bëhet me dije se janë përshkuar nga zjarri mbi 90 hektarë pyje me pisha dhe bimësi, pjesa më e madhe e të cilave janë shkrumbuar plotësisht.

Kjo është hera e dyte në harkun kohor të pak viteve që kurora e gjelbër mbi qytetin e Laçit përfshihet nga flaket e zjarrit, duke u zhveshur nga bimësia. Por zjarri i dy ditëve më parë ishte më problematiku, pasi flaket u përhapen me shpejtësi në një sipërfaqe të madhe, duke vënë në rrezik dhe zonën e banuar.