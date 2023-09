CEO i “Amazon” kërcënon punonjësit, ja shkaku!

Bota ishte një tjetër para se Coronavirus të vërshonte rrugët me frikë dhe ngjitje. Kishte krijuar një frikë nga pandemia, duke kërcënuar të gjitha llojet e vendeve të punës. Nga furrat modeste te kompanitë e mëdha. Punë në telekomandë. Me zhdukjen e krizës dhe të varrosur nga vetë Organizata Botërore e Shëndetësisë, ky model i punës vazhdon ende. Ndonjëherë gjeneron më shumë probleme sesa zgjidhje.

Mbi këtë bazë, CEO i Amazon, Andy Jassy, ​​ka justifikuar ‘kërcënimin’ e tij origjinal dhe të prerë ndaj punonjësve të platformës. Ose hipin në varkën e punës në zyrë, ose qëndrojnë në ujë; dhe këtë herë pa shpëtimtarë. Kjo thirrje e fundit vazhdon tendencën që përpiqet të rrënjosë Jassy, ​​miratimi maksimal i të cilit është politika e punës e kompanisë që detyron të paraqitet në vendin e punës të paktën tre ditë në javë.

Deklaratat e Jassy, ​​të cilat Amazon i ka ndarë me CNN, janë të qarta. Ai këmbëngul se ndërsa punonjësit kanë të drejtë të mos pajtohen me vendimin e kompanisë, ata nuk kanë të drejtë të shpërfillin politikën. Rregullat janë rregullat. Dhe ata që nuk mund t’i pranonin do të përballeshin me “perspektiva të zymta” për të mbetur në listë.

Përballë këtij paralajmërimi, punonjësit kërkuan të dhënat e brendshme që justifikonin këtë politikë. Sipas informacionit të dhënë nga kompania për të njëjtën media të Amerikës së Veriut, Jassy u përgjigj duke thënë se kjo normë magna ishte “më shumë rezultat i një vendimi të bazuar në një vlerësim të faktorëve të ndryshëm, përfshirë rezultatet e biznesit”.

Në fillim të gushtit, Amazon u dërgoi disa punonjësve një e-mail duke thënë se kompania e dinte që ata nuk do të vinin në zyrë aq shpesh sa thotë politika. Në maj pati një grevë në të cilën punëtorët protestuan ballë për ballë, duke akuzuar Amazon se kishte një qasje “të ngurtë dhe të një madhësie që i përshtatet të gjithëve”.