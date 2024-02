“Çështja e dinarit të zgjidhet me dialog”, Escobar: Lëvizjet e njëanshme do kenë pasoja

I dërguari i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar ka thënë se rregullorja e Bankës Qendrore të Kosovës që përjashton dinarin nga përdorimi duhet të zgjidhet në tryezën e dialogut në Bruksel.

Ai tha se nuk mund të ketë lëvizje të njëanshme dhe se lëvizje të tilla do të kenë pasoja.

Escobar tha për Tanjug se ky vendim i ri duhet t’i komunikohet qytetarëve që preken nga ky vendim për një kohë të bollshme dhe tha se SHBA është e gatshme t’i ndihmojë të dyja vendet.

“Besoj që ishim shumë të qartë në këtë. Duhet të zgjidhet përmes dialogut të lehtësuar nga BE dhe gjithashtu duhet të komunikohet me kohë të mjaftueshme dhe lajmërime të mjaftueshme te popullata e prekur. Dhe ne qëndrojmë gati që të ndihmojmë të dyja vendet që të zgjidhin këtë çështje, por të dy [vendet] duhet të kthehen në dialog dhe të respektojnë marrëveshjet ekzistuese”, tha Escobar në një pritje në Uashington me rastin e Ditës së Shtetësisë së Serbisë.

j.l./ dita