Çështja Partizani, Malltezi pas investigimit të VOA: Dosja e SPAK del tullumbace

Dhëndri i ish-kryeministrit Sali Berisha Jamarbër Malltezi ka komentuar lajmin e publikuar nga Zëri i Amerikës në lidhje me dosjen partizani, të cilin SPAK e akuzon për korrupsion.

Me një postimi në Facebook, Malltezi shkruan se dosja e SPAK del tullumbace dhe e pa vërtetë. Ndërkohë që për lajmin e Zërit të Amerikës, Malltezi shkruan se është përgjithësisht korrekt, por mungon zëri i pronarëve.

Reagimi i Malltezit:

Dosja e SPAK del tollumbace. Lajmi i VOA në pergjithsi korrekt, por mund të kish kërkuar prononcim edhe nga pronarët. Kuptohet qe

(1) toka ishte e 5 familjeve të pronareve te ligjshem Tiranas qe qe kerkuan pronen qysh prej 1995 dhe ju kthye pas 13 vitesh + mbi 2 vite procedura për blerjen e objekteve të rrënuara e të zaptuara mbi zokën e pronarëve (ndryshe nga Carlo që bëhet pronar me 6 firma nga edi rama brenda 7 muajsh: 3 VKM, 2 kontrata, 1 apo 2 leje ndertimi);

(2) dualizmi KRRT-KRTRSh:

2.1. KRRT e Edi Rames ka kaluar 10 nderrime destinacioni nga Sportive ne Banimi gjate 2006 (te gjitha ishin per siperfaqe me te medha sesa kjo qe kish 3 proces-verbale te vete edi rames qr thosh se jane te zena forcerisht) dhe KRRTRSh ia ka miratuar te 10 kërkesat Ramës në 2006 dhe nuk ka miratuar disa po e disa jo,

2.2. Vendimet e KRRT kalonin pa emra te familjeve pronare ndaj nuk i kërkon dot KRTRTSh te shtinte fall se kujt i takonte toka;

2.3. persa i perket perberies se KRRT nuk dimë si ka qene para 17 vitesh pasi thote se ka pasur shumice nga drejtore qe ishin nga qeveria qendrore, POR Bashkia nese nuk donte te kalonte ndonje ceshtje NUK E FUSTE fare ne REND DITE të mbledhjes së KRRT pasi kishte KESHILLIN TEKNIK te saj qe vendoste se cilen te kalonte dhe cilen jo. Ndaj ketu ka dashur Edi Rama dhe e ka kaluar.

(3) nenkuptohet por mungon fakti qe ishte kompania Urbaplan e zgjedhur nga Edi Rama qe e propozoi gjithe zonen si zone banimi qysh ne dhjetor 2008. Keto janë me firma nga Edi Rama qe e sugjeron zona U-12 si zonë e re urbane me parametra të mesëm dhe të lartë ndërtimi.

(4) Ligji për sportin nuk ka të bëjë fare me destinacionin e tokës. Destinacionin e zonës e përcakton pushteti vendor (Bashkia e Edi Rames) dhe jo ligji i sporteve. Ne cdo qytet te Evropës zonat sportive janë spostuar rregullisht me zgjerimin e qyteteve dhe këtë gjë nuk e kanë zgjidh me ligjin për sportin as me kthimin e pronës por me Planin Rregullues urban të qytetit. Kjo ishte një insinuatë e pisët e spakistave politikë por ia rrëzova në seancën e Apelit të masës. Plani rregullues kërkoi lulishte tek zona Magnet dhe ne morëm arkitektin me famë botërore Libeskind dhe krijuam jo lulishte por PARKUN urban më të madh ne Tiranë pas Parkut të Madh të Liqenit.

(5) Sikundër tregon edhe vendimi i GJKKO i datës 20.010.2023 fq.59, në komisionin parlamentar asokohe ligji u kalua me konsensus nga 12 deputetë të gjithë krahëve politike pasi përputhte ligjin e sporteve me atë të pronave.

(6) Lajmi injoron faktin se ka edhe dy vendime të tjera të gjykatave që e kanë gjetur fajtor për shpërdorim detyre me dëm mbi 300,000 € Edi Ramen.

Lajmi ka injoruar me të drejtë insinuatat mbi 10 faqe te SPAK lidhur me qenien apo jo ne Planin e Perhapjes te Forcave të Armatosura dhe/ose nxjerrjen nga Plani i Perhapjes pasi vete dosjet e SPAK konfirmojne qe kjo NUK KA QENE AS NE 2004 ne Planin e Perhapjes të FA që ia ka cuar Pandeli Majko e firmosur nga President Alfred Moisiu. Ndaj qarte jane insinuata për të fryrë tollumbacen politike të kryehajdutit Edi Rama.

Ne pergjithsi lajm korrekt por mund te kish marrë dhe sqarime nga 5 familjet fisnike pronare të Tironës.

j.l./ dita