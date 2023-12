Çfarë ndodhi me Policinë në varrim? Beleri: E turpshme dhe e papranueshme

Zyra e Belerit në Himarë ka bërë një deklaratë për media ku thotë se gjatë ceremonise mortore të gjyshes së Belerit, “forcat e Policisë së Shtetit dhe Forcat Operacionale të kësaj Policie konsumuan një nga aktet më të turpshme dhe më të papapranueshme”.

Më poshtë, deklarata e plotë:

“Sot ne Himare ne ceremonine mortore te te ndjeres Kalopi Beleri, u soll nga Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve gjoja me leje te posacme Kryetari i Zgjedhur i Bashkise Himare, z.Fredi Beleri.

Gjate ceremonise mortore, forcat e Policise se Shtetit dhe Forcat Operacionale te kesaj Policie konsumuan nje nga aktet me te turpshme dhe me te pa papranueshme te kryera ndonjehere ne historine e Policise .

Forcat e Policise se Shtetit dhunuan varrezat publike te Himares ne nje gjest te pa precedent, duke thyer dhe shkelur neper varre dhe duke ushtruar dhune njekohesisht ndaj z.Beleri ne menyre te pa kuptimte dhe absurde.

Futja me force ne territorin e varrezave ku po kryhej ceremonia mortore e gjyshes se tij duke ushtruar dhune fizike dhe psikologjike , eshte nje akt barbar qe vetem njerez te pa civilizuar dhe te verbuar nga fuqia qe u jep pushteti autokratik mund ta kryejne !

Krijimi i nje situate te tensionuar duke provokuar pjesemarresit , duke shkelur doket dhe traditat e tyre , duke prishur ceremonine mortore jane akte shtazarake qe mund ti kryeje vetem nje polici e vene haptazi ne sherbim te rregjimit .

Marrja me force , duke dhunuar personin per te cilin gjoja kishin ardhur ta shoqeronin , demostrimi i forces dhe armeve , mbajta e” gishtit ne kembez” , para qytetareve paqesore krijuan sot nje klime terrori duke provokuar haptazi popullin e Himares i mbledhur per te dhene lamtumiren e fundit per te ndjeren sic e do zakoni mijeravjecar”.

n.s. / dita