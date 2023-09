ChatGPT nën akuzë për shkeljeje të privatësisë së të dhënave që rrezikojnë përdoruesit

ChatGPT është kthyer në një nga risitë e vitit. Me adoptim të jashtëzakonshëm, veçanërisht gjatë gjysmës së parë të vitit, ky mjet produktiviteti ka pasur edhe kapituj disi të errët. Italia, për shembull, përdorimi i kësaj inteligjence artificiale për shkeljen e privatësisë së të dhënave të saj. Kjo lloj lëvizjeje përfaqëson një problem reputacioni për kompani si OpenAI ose Microsoft. Në fakt, duket se kjo teknologji do të vazhdojë të përballet me drejtësinë edhe gjatë muajve në vijim.

Një skandal i ri po rrethon ChatGPT. Përsëri, një shkelje e mundshme e privatësisë së të dhënave mund të jetë rreziku që kërcënon integritetin e platformës.

Polonia është bërë protagonistja e fundit në polemikat rreth ChatGPT. Ky vend anëtar i Bashkimit Evropian beson se kjo teknologji nuk respekton të ashtuquajturën Rregullore të Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave të Bashkimit Evropian. Jan Nowak, eksponenti kryesor i vendit për këtë çështje, e ka bërë të qartë se funksionimi i platformës do të hetohet në thellësi për të siguruar që rregulloret janë duke u respektuar. Shkelja e rregulloreve për këtë çështje mund të çojë në pezullimin e përdorimit të ChatGPT në vendet që janë nënshkruese të ligjit në fjalë.

Gjithçka filloi me një ankesë të bërë për shkak të gabimeve në përgjigje. Përgjigja e gabuar bëri që ankuesi të bënte një ankesë zyrtare në OpenAI në mënyrë që informacioni për një temë të caktuar të modifikohej. Nisur nga refuzimi i kompanisë amerikane, çështja iu referua drejtësisë. Tashmë, menjëherë pas ngritjes së kërkesës, Institucionet e vendit kanë vendosur të veprojnë për të mësuar më në detaje se si funksionon ky mjet i përpunimit të të dhënave.

“Rasti ka të bëjë me shkeljen e shumë dispozitave për mbrojtjen e të dhënave personale, ndaj do t’i kërkojmë OpenAI-t t’i përgjigjet një sërë pyetjesh për të kryer procedurën administrative në mënyrë gjithëpërfshirëse”, tha Jan Nowak, President i Mbrojtjes së të Dhënave Personale të Polonisë.

Kjo ankesë e dytë e bërë nga një vend i Bashkimit Evropian rihap debatin për kufijtë, ose jo, që duhet të ketë një mjet i bazuar në inteligjencën artificiale. Ky është një moment veçanërisht interesant për t’u diskutuar, pasi kjo teknologji pritet të rrisë aftësitë e saj nëpërmjet teknikës së të mësuarit të thellë dhe të vazhdueshëm. ChatGPT, ashtu si Bard dhe mjete të tjera të këtij lloji, është në gjendje të mësojë nga gabimet dhe të ofrojë përgjigje më të sakta me kalimin e kohës.

Do të duhet të presim dhe të shohim se çfarë do të ndodhë gjatë javëve të ardhshme në lidhje me këtë rast të veçantë. A do të duhet Bashkimi Evropian të shprehë qëndrimin e vet përmes organeve të tij qeverisëse? Ka mbetur pak më pak për të ditur.