Çifti i alpinistëve fotografon “njeriun ujk” në alpet e Gjermanisë: Dukej si njeri i epokës së gurit!

Fotot e turbullta të një burri të parregullt, që mban një “shtizë” në një pyll gjerman, kanë nxitur spekulimet se legjendat e një “burri ujk” që ndjek pyjet e rajonit të Harzit, janë të vërteta.

Dy foto të kapura nga alpinistët tregojnë një burrë të zhveshur dhe të ashpër, të ulur në një shkëmb duke mbajtur një shkop të gjatë në dorën e majtë dhe duke gërvishtur shkëmbin me një instrument tjetër në dorën e djathtë.

Gina Weiss dhe miku i saj Tobi pretendojnë se i kanë bërë fotografitë në celularët e tyre, ndërsa ecnin nën një grup shpellash ranore në parkun kombëtar Harz të martën. “Ne pamë ‘njeriun ujk’ kur arritëm në shpellat e gurëve ranorë”, tha Weiss për tabloidin gjerman ‘Bild’. “Ai po qëndronte në majë të një prej shpellave, duke mbajtur në krah një shkop të gjatë prej druri si një shtizë. Ai nuk na i hoqi sytë dhe nuk tha asnjë fjalë”, rrëfen ajo, duke shtuar se takimi zgjati për gati 10 minuta.

“Ai dukej i pisët dhe sillej si një njeri i epokës së gurit nga një libër historie”, shtoi ajo.

Eremit misterioz apo thjesht ‘një shaka’?

Sipas ‘Bild’, ka pasur shikime me ndërprerje të burrit që nga viti 2015, me autoritetet lokale që pretendojnë se kanë gjetur prova se dikush po ndizte zjarre dhe po ndërtonte banesa rudimentare në pyll. Megjithatë, një vullnetar i shërbimit lokal të zjarrfikësve tha për ‘The Telegraph’ se ata nuk kishin vënë re asgjë të pazakontë në pyll, duke e përshkruar historinë si “marrëzi” dhe duke spekuluar se fotot ishin “një shaka”. Me një të tretën e tokës së Gjermanisë të mbuluar nga pyje të dendur, historitë e vetmitarëve që jetojnë jashtë tokës shfaqen herë pas here në mediat lokale.

Në vitin 2007, një shtetas amerikan u gjet duke jetuar në një kasolle në thellësi të Eifel, një varg malor i ulët në Gjermaninë perëndimore, ku kishte kultivuar një plantacion të vogël marihuane.