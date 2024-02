Cila është skuadra që mund të ketë helmuar Navalnyn me Novichok dhe po fsheh gjurmët

Të njëjtët njerëz që me shumë gjasa e helmuan atë, tani do të bëjnë analiza kimike dhe më pas do t’i tregojnë botës se nga ka vdekur.

Trupi i Alexei Navalnyt nuk do t’i dorëzohet nënës dhe familjes së tij për (të paktën) 14 ditë. Këtë e ka shpjeguar një nga bashkëpunëtorët e ekipit të Navalnyt, Ivan Zhdanov, i cili ka folur me “hetuesit” e regjimit rus.

“Do të bëjnë një lloj ‘testi kimik’ për 14 ditë”, komenton me sarkazëm Kyra Yarmish, zëdhënësja e Ekipit.

Nëse kalojnë katër, maksimumi pesë ditë pas vdekjes, gjurmët e Novichok fshihen.

Dhe Yulia Navalnaya e tha gjithashtu shumë qartë në fjalimin e saj prekës: Ishte e pamundur të thyeje burrin tim. Kjo është arsyeja pse Putini e vrau atë. Burracakërisht dhe me turp, pa e thënë kurrë emrin e tij. Ata e fshehin trupin e tij… Derisa të zhduken gjurmët e Novichokut të fundit të Putinit.

“E di kush jam, e dimë kush jam – bërtiti kjo grua që pavarësisht gjithçkaje nuk u thye – dhe do t’i themi të gjithë emrat, një nga një”.

I pari që e bëri të qartë se dyshimet për një helmim të ri mbi Navalny ishin shumë të forta – për shkak të një sërë të dhënash dhe mospërputhjesh që La Stampa raportoi dhe rindërtoi ditët e fundit – ishte Alexander Polupan, një reanimator që e di më mirë se kushdo historinë e helmimit të parë të Navalnyt, i cili ndodhi në gusht 2020 në Siberi.

Pasi Navalny u helmua, Polupan u lejua të shihte disidentin në një spital të Omsk. Ishte ai – si dhe gruaja e tij Yulia Navalnaya – që këmbënguli dhe luftoi për një transferim të menjëhershëm jashtë vendit, dhe Polupan ishte pjesë e komisionit që vendosi të transportonte Aleksein në Gjermani.

Yulia Navalnaya u përpoq në mënyrë shumë aktive të bindte mjekët dhe zyrtarët e shërbimit që t’ia dorëzonin burrin e saj për trajtim në Gjermani.

Madje ajo iu drejtua publikisht Putinit – gjë që duhet t’i ketë kushtuar shumë, duke marrë parasysh neverinë që ndjen për këtë njeri.

Ndërhyri Angela Merkel, e cila po ashtu e impresionuar shumë nga Yulia, pas së cilës Navalny mundi të dërgohej në Berlin, për t’u trajtuar dhe shpëtuar.

Polupan menjëherë filloi të mendonte për një helmim të ri. Tani Yulia tha: Aleksei u helmua përsëri.

Përsëri me Novichok? “Ne dimë gjithçka, madje edhe emrat, dhe do t’i bëjmë publikë së shpejti, një nga një”, tha ai ndërsa njoftoi se po përgatitet të marrë stafetën e Navalnyt.

Kush janë këta emra? A është e mundur të përpiqesh të hipotetizosh drejtimin më të ndjekur në këtë moment?

Hetuesit kryesorë të pavarur rusë po drejtohen drejtpërdrejt, me pak hezitim, drejt FSB-së, shërbimeve të brendshme të Putinit, pasardhësve famëkeq të KGB-së.

Dhe në veçanti ndaj një prej “skuadrave të tij të vdekjes”.

Mediazona, përmes kamerave të rrugës, gjurmoi një kolonë (një kamion shërbimesh burgu, makina policie dhe një sedan të paidentifikuar – me sa duket me burra nga shërbimet) që lëvizte midis burgut “Ujku Polar” dhe qytetit më të afërt, Salekhard, natën pas vdekjes së Navalnyt. Rreth shtatë orë para se nëna e Navalnyt të arrinte në burg, ata po fshihnin gjurmët e tmerreve të tyre. Për t’ia dhënë kujt, atë trup?

Christo Grozev i Bellingcat kujton se “herën e mëparshme FSB-ja rrëmbeu trupin në koma të Navalny-t, më pas kaloi dy ditë duke “pastruar trupin” dhe rrobat e tij nga gjurmët e Novichok, përpara se (të mendonin) ta dorëzonin në siguri të plotë”.

Tani jemi pikërisht në këtë fazë: po manipulojnë trupin e gjorë të pajetë, për të fshehur gjurmët.

Ndërkohë, ofruesi i kamerave CCTV në të gjithë Salekhard, qyteti me 50 mijë banorë ku u mor trupi i Navalnyt natën e atentatit, ka mbyllur aksesin në të gjitha imazhet dhe kamerat. Diçka që me sa duket mund të ndodhë vetëm me kërkesë të shërbimeve sekrete federale, FSB.

Sipas burimeve të mirëinformuara për këtë dosje, ekziston vetëm një organ qeveritar rus që mund të menaxhojë praktikën e tmerrshme të “provimeve” pas vdekjes (për të fshehur provat) në një rast me rëndësi të Navalny: është krimineli i Institutit të Mjekësisë Ligjore FSB, i cili ishte tashmë pas tentativës së vitit 2020 për të helmuar Navalny, dhe kishte për detyrë të “përsëriste vlerësimin” edhe në trupin e Boris Nemtsov.

Janë tre figura kryesore, që menaxhojnë programin e kërkimit dhe helmimit të FSB-së.

Më i shkurtri është koloneli Stanislav Makshakov, i cili është në kontakt me “skuadrat e vdekjes” të FSB-së në terren. Makshakov raporton te gjenerali Kirill Vasilyev, drejtor i Institutit të Kriminalistikës FSB.

Vasilyev nga ana e tij është në varësi të gjeneralit Vladimir Bogdanov, ish-kreu i Institutit të Kriminalistikës dhe më pas kreu i njësisë së tij mëmë, “Qendrës Speciale Teknologjike” të FSB. Analizat në trup, të kryera nga të njëjtët specialistë të atentatit.

Një kryevepër e gulagut.

j.l./ dita