“Çimi, Tigri dhe historia e çantës me para…” Ahmetaj shfaqet në TV-në e Berishës, gazetari i njohur tregon “sekretin e shoferit”

Moderatori Shkëlqim Peka që drejton kanalin Syri, media kryesore e familjes Berisha, ka shpërndarë një njoftim për një intervistë me Ahmetajn.

Ky i fundit, person në kërkim është shfaqur në herët në kanalin Klan dhe në portale herë me emër dhe herë pa emër, duke akuzuar në vijimësi Ramën dhe Veliajn për inceneratorët. Ish-zv.kryeministri është ndër të akuzuarit kryesorë në hetimin e Prokurorisë së Posaçme.

Pas njoftimit të Pekës, reagimet më të shumta thonë se pse nuk e denoncon adresën e Ahmetajt në Spak. Shumë komentues të kanalit të Berishës shprehin habi.

Kurse gazetari i njohur investigativ Adriatik Doçi, i cili ka shkruar shumë shpesh mbi aferën e inceneratorëve ironizon takimin mes “Çimit dhe Tigrit”.

Shkruan Doçi:

“Qenkërka kthyer në ‘i penduar’ Tigri te televizioni i Nongratave. Për të gjithë ata që presin me padurim trillerin ditën e enjte, po ua shuaj unë kureshtjen.

Në një mejhane të një qyteti evropian, Tigri dhe Çim Peka janë ulur duke pirë verë dhe ngrënë krudo. Tigri ka rrëfyer para një kamere ato që i ka thënë më herët Doktor Nongratës në vesh dhe Doktor Nongrata i thoshte në nevojtoren e qytetarit dixhital, banaqet televizive dhe ditët e fundit nga ballkoni i pallatit që ka kamufluar në emrin e Baç Ulajt.

Ka folur për shokët e partisë, por duke u kujdesur në çdo rast për të mbuluar rolin e tij dhe aferat e tjera të tij korruptive.

E kam thënë: Dy dosjet që i ka hapur SPAK-u janë thjeshtë një gërvishtje e një makine 20-vjeçare korrupsioni, që nisi me impulset telefonike dhe përfundoi me fondet e rindërtimit, privatizimet dhe fondet e pandemisë.

Ka folur edhe për mua, për lidhje dhe komplote imagjinare. Sigurisht që ka ‘harruar’ të rrëfejë se si shoferit të tij i mbeti çanta me para në dorë, të cilat Tigri i hodhi muajt e fundit para se të arratisej, me shpresë se do t’i shpëtonte veprimit ligjor…”

n.s. / dita