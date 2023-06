Çokollata do të bëhet edhe më e shtrenjtë në vitin 2024

Çmimet e kakaos janë rritur dhe po “marrin” çmimet e çokollatës së bashku me to. Deri më tani këtë vit, kontratat e kakaos janë rritur me rreth 21%. Siç ndodh zakonisht, çmimet më të larta janë për shkak të kërkesës që tejkalon ofertën.

Të korrat e kakaos këtë sezon nuk janë të kënaqshme, ndoshta për shkak të sëmundjeve dhe shirave të dendur. Dhe për sezonin e ardhshëm, parashikuesit presin një tjetër mungesë për shkak të El Niño, fenomeni natyror në Oqeanin Paqësor tropikal që zakonisht sjell temperatura më të ngrohta globale – kushte të këqija për rritjen e kakaos. Shirat e dendur në Bregun e Fildishtë, furnizuesi kryesor i kakaos në botë, mund të vonojnë gjithashtu korrjet e pranverës dhe vjeshtës.

Kushtet e këqija të motit në rajon kanë një ndikim të rëndësishëm në tregun global të kakaos. Bregu i Fildishtë është përgjegjës për pothuajse gjysmën e kokrrave të kakaos në botë, ndërsa Gana , Kameruni dhe Nigeria së bashku kontribuojnë rreth një të katërtën e furnizimit botëror.

Çfarë do të thotë kjo për kultivuesit?

Rritja e çmimit mund të sigurojë një lehtësim financiar për fermerët e varfër të kakaos. Tony’s Chocolonely , një kompani çokollate me bazë në Amsterdam që synon të reduktojë shfrytëzimin në zinxhirin e furnizimit me kakao, është i kënaqur me rritjen e çmimeve.

“Ne jemi shumë të lumtur që çmimet e kakaos po rriten. Çmimet e kakaos ishin shumë të ulëta për fermerët e kakaos të Afrikës Perëndimore për të siguruar jetesën e tyre”, thotë Pascal Baltussen, shefi i operimit të Tony.

Çfarë do të thotë për konsumatorin?

Ashtu si çokollatat e tjera, Tony’s është goditur nga rritja e çmimeve jo vetëm për kakaon, por edhe për sheqerin. Në fillim të këtij viti, kompania rriti çmimet e saj të shitjes me pakicë në SHBA me rreth 8%, hera e parë që kur hyri në tregun amerikan në 2015. Edhe kompani të tjera kanë rritur çmimet. Dhe rritja e kostos së kakaos do të thotë se mund të vijnë rritje të mëtejshme të çmimit të çokollatës.

j.l./ dita