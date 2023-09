Ç’pati këtë të shtunë lexhenda…

Nga Adrian Thano

Java nuk mjafton kur bëhet fjalë për vrerin. Sali Berisha ka dalë edhe ditë të shtunë, të sulmojë Erion Veliajn. Ka bërë bashkë ca foto karnavalesh të 20 viteve më parë të Veliajt, Maznikut, Fugës me të rinj moshatarë të organizatës MJAFT.

I ka ngjitur fotove të montuara një copë nga fjalimi i Veliajt në mbledhjen e djeshme të Këshillit Bashkiak dhe e quan rrugaç e hajdut.

Një kriminel gërdallë, i dalë mendsh, që nuk ka lënë ndyrësi e rrugaçëri pa bërë në jetën e vet; një paformë, i pamoshë e i paturp që i është ngjitur sot këpucës së mender politikës siç u ngjitej dje drrasave të barkës së fëmijve të Enverit; një burrec i larove me leva, i plumbave në bulevard, i fjalorit më ordiner që është dëgjuar ndonjëherë në fjalime politike; një hajdut blegtoral i certifikuar nga amerikanë e britanikë që thërret kapeni hajdutin nga mermeri i vilave të Lalzit…

Ç”ti thuash një të tilli? Ç’të thuash përballë një monumenti të tillë pacipërie? Të ulesh në bisht e ta përmjerësh? Apo të bësh sikur nuk e shikon?

Dhe është kaq qesharak me ato që i tenton si medemek “gjona turpi” me të cilat pandeh mizerja plak se do ta dërmojë fare, fare, në publik kundërshtarin.

E ka bërë këtë katundarizëm idiot disa herë, përfshirë nudot e famshme të Edi Ramës.

Po aq herë ka marrë përgjigjen se shoqëria shqiptare e ka ngelur në klasë duke o dëshmuar se është shumë vite para tij në këtë lëndë. Por nuk e kap që nuk e kap mesazhin. Vazhdon e bën. Edhe një lopçar do kishte kërkuar pak më shumë nga vetja, pas kaq shumë vitesh në Tiranë.

Por le të vijmë te thelbi; Pse doli lexhenda ditë të shtunë e me kaq nxitim?

E ka me mbledhjen e së premtes të Këshillit Basbkiak të Tiranës. Pse e ka lexhenda me mbledhjen: E para, sepse në mbledhje u bë publike që Bashkia e Kavajës, e cila drejtohet nga kandidati i lexhendës fitues në zgjedhjet e fundit vendore, bëka të njëjtën gjë të ububushme, për të cilën lexhenda akuzon të tjerët: paguan një më një me firmë e me vulë kryetari detyrimet për inceneratorët.

E dyta, lexhenda e ka me Veliajn. Sepse i vuri përpara në tufë dhe i talli paq këshilltarët e lexhendës. Të cilët bëjnë mirë ta ngulin gozhdë në kokë një gjë: Nuk kanë për të fituar asnjëherë asnjë betejë e asnjë kauzë publike (me Veliajn jo e jo por as me të tjerë që nuk janë kërrkund lrahsuar me të). Pse? Sepse nuk shesin dot moral, pasi vetë NUK KANË MORAL! Pikë!

Ua ka zhveshur moralin kapedan lexhenda dhe historia e tij e horrorit politik në këtë vend. Sa më shpejt ta kuptojnë këtë, sa më shpejt të ikin nga thesi i lexhendës, sa më shpejt të gjejnë kurajon për të ecur me ato këmbët e veta që s’i mbajnë, e jo me putrat e llangosura në gjak të lexhendës, aq më shpejt do bëhet Shqipëria më në fund me opozitë.

Është turp, o këshilltarët e popullit. Është turp për shoqërinë shqiptare të vitit 2023 të ketë ende në politikë një kriminel të matufjepsur që u është kërmillosur partive politike që në 1968.

Që 1968, për atë zot! Shikoni teserën e tij të parë partiake. U jargos 22 vjet si komunist deri në 90. Dhe ka 33 vjet pas 90-s që bën mender anti-komunistin. Pa qenë as i tillë e as i atillë. 55 vjet me maskë. 55 vjet! Është për gjynah, po të mos ishte për krimet që ka bërë.

Një prokuror nga këta që lexhenda u thotë “skap”, duhet ta shpëtojë atë vetë nga maska dhe Shqipërinë nga tumori. Përndryshe çdo prokuror dhe ne të tjerët, jemi tashmë të gjithë pjesë e krimit, nga mosndëshkimi i tij.

