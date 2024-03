‘Daily Mail’: Ç’ndodhi në Familjen Mbretërore të Shqipërisë

Përplasja në familjen mbretërore shqiptare ka marrë vëmendje edhe në mediat e huaja, sidomos ato britanike. Tabloidi “Daily Mail” i ka kushtuar një shkrim të gjatë dhe të plotë mbi atë që ka ndodhur. Media e njohur britanike shkruan se princi i kurorës së Shqipërisë, Leka pretendon se ish-gruaja, Princesha Elia dhe babai i saj, 73 vjeç, e sulmuan atë me “sende te forta”.

Princi i kurorës Leka II ka kërkuar ndërhyrjen e policisë pas një incidenti të dyshuar dhune në familje që përfshinte ish-bashkëshorten dhe ish-vjehrrin e tij. Një video u shfaq në internet të martën e Lekës, 41 vjeç, i cili dyshohet u përfshi në një përleshje fizike me Princeshën Elia, 41 vjeç, dhe babain e saj, Gjergj Zaharia, 73 vjeç. Kjo vjen 2 muaj pasi çifti, i cili ka një vajzë 3-vjeçare, Princeshën Geraldine, njoftoi fundin e martesës së tyre, duke thënë se bashkimi kishte “humbur funksionin e tij”.

Pallati Mbretëror lëshoi një deklaratë pasi videoja e sherrit u shfaq në internet dhe pretendonte se Leka ishte “sulmuar fizikisht me sende të forta nga ish-gruaja dhe ish-vjehrri i tij” dhe se videon ia kishte dorëzuar policisë si provë. Elia theu heshtjen e saj për konfliktin “e tmerrshëm” të mërkurën dhe pretendoi se përfshirja e saj në sherr ishte thjesht përpjekja e saj për ta ndaluar atë, sipas Albanian Daily News.

Nëna simpatike e një fëmije pohoi se u kthye në shtëpi për të parë se Princi Leka po grindej me babain e saj 73-vjeçar. “Është një situatë shumë e vështirë për mua dhe familjen time, pasi nuk është e lehtë të kthehesh në shtëpi dhe të gjesh Lekën duke tentuar të dhunojë babain tim 73-vjeçar”, – ka shkruar ajo. “Konflikti nuk ka të bëjë fare me mua, përveçse u përpoqa ta ndaloja. Unë jam duke ndjekur rrugën gjyqësore për gjithçka”, – shtoi ajo.

Familja mbretëror shqiptar lëshoi një deklaratë në lidhje me konfliktin përmes mediave sociale dhe akuzoi policinë për nxjerrjen e pamjeve. Në deklaratë thuhej: “Princi Leka u sulmua fizikisht pasditen e 5 marsit me sende të forta nga ish-bashkëshortja dhe ish-vjehrri dhe videot e këtij momenti janë bërë publike në rrjetet sociale. Videot janë dorëzuar vetëm në komisariat nga Princi Leka ll Zogu, si provë materiale për dhunën e ushtruar ndaj tij.

Por pavarësisht se janë konsideruar sekret, këto materiale së bashku me deklaratën kanë qarkulluar gjerësisht në rrjetet sociale dhe në media duke transmetuar imazhe të pakëndshme dhe me përmbajtje të dhunshme. Familja Mbretërore shpreh thellësisht zhgënjimin me institucionet e zbatimit të ligjit që ne dyshojmë se kanë shkelur të drejtën e anonimitetit duke shpërndarë video të palëve të treta. Oborri Mbretëror kërkon edhe ndërhyrjen e policisë dhe institucioneve përkatëse për fshirjen e këtyre imazheve nga rrjetet sociale dhe mediat”.

MailOnline ka kontaktuar oborrin mbretëror shqiptar për koment.

Kjo ngjarje vjen pasi ish-çifti, i cili u martua në vitin 2016, deklaroi ndarjen e tyre përmes një deklarate zyrtare të shpërndarë në Instagram. Pavarësisht se ishte pretendent për një fron tashmë të zhdukur pas shpërbërjes së monarkisë shqiptare në vitin 1943, princi dhe gruaja e tij magjepsëse kishin fituar zemrat e publikut që nga momenti kur u martuan 8 vjet më parë. Ceremonia luksoze u ndoq nga më shumë se 20 familje mbretërore nga e gjithë bota, duke përfshirë Princin Michael të Kentit – i cili është kushëriri i dytë i mbretit Charles. Në një deklaratë, një zëdhënës pohoi se Princesha Geraldine mbetet në qendër të vëmendjes së prindërve të saj, ndërsa gjithashtu iu lut “dashamirësve” që të respektojnë privatësinë e familjes.

Në mesazh thuhej: “Përshëndetje miq dhe dashamirës, me anë të këtij postimi ju njoftoj zyrtarisht se Princi Leka dhe Elia Zaharia kanë rënë dakord për t’i dhënë fund martesës së tyre. Duke qenë se martesa ka humbur funksionin e saj, ata e panë rrugën për zgjidhjen e saj me pëlqim reciprok duke nisur procedurat e nevojshme ligjore. Pavarësisht besimit në institucionin e familjes, Princi Leka beson se vlerat e respektit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë do të përbëjnë bazën e marrëdhënies në vazhdimësinë e saj, e cila do të ketë si motiv rritjen dhe edukimin e Princeshës Geraldine!!! Mirëqenia e saj shpirtërore dhe fizike e vajzës do të mbetet në qendër të vëmendjes së tyre, e përkushtuar për të siguruar një jetë të lumtur dhe të sigurt për Geraldinën.”

Deklarata thotë gjithashtu se princi nuk do të ofronte asnjë koment të mëtejshëm në këtë moment dhe kërkonte që “të respektohet e drejta e tij për privatësi në lidhje me këtë çështje”.

Çifti, i cili u martua në vitin 2016 në dasmën e dytë mbretërore të vendit europian dhe të parën që nga fundi i komunizmit, mirëpritën vajzën e tyre në vitin 2020 në Maternitetin Mbretëresha Geraldinë në Tiranë. Ata e quajtën vajzën e tyre Geraldine – një nderim domethënës për stërgjyshen e vogëlushes, Mbretëresha Geraldinë, e cila vdiq më 22 tetor 2002, 18 vjet para lindjes së adashes së saj. Mbretëresha Geraldinë ishte e martuar me Mbretin Zog I, i cili ishte monarku i parë i Shqipërisë pasi fitoi pavarësinë nga Perandoria Osmane, por u largua nga atdheu i tij në 1939 kur fashistët e Italisë pushtuan shtetin ballkanik.

Pavarësisht se monarkia ishte shpërbërë, djali i Zogut, Mbreti Leka I mbeti kreu i Shtëpisë së Zogut dhe pretendues i fronit deri në vdekjen e tij në 2011 dhe u pasua nga djali i tij i vetëm, Leka II. Princi i Kurorës, i cili ndoqi Kolegjin Ushtarak Mbretëror Sandhurst dhe ka punuar si këshilltar i presidentit të Shqipërisë, mori të atin si kreu i Shtëpisë së Zogut, dhe Mbret titullar i Shqiptarëve.

Duke qenë se Leka II aktualisht nuk ka djem, trashëgimtari i tij aktual është supozuar se është Skënder Zogu, kushëriri i tij i parë. Leka II dhe Elia, të cilët u fejuan në Paris në vitin 2010, kanë drejtuar edhe Fondacionin Mbretëresha Geraldinë. Princi ka punuar edhe si këshilltar në Ministrinë e Jashtme, Ministrinë e Brendshme dhe Zyrën e Presidentit Shqiptar, ndërsa princesha punon në Teatrin Kombëtar Shqiptar.

Familja mbretërore e Shqipërisë u dëbua nga vendi në vitin 1939 pasi u pushtua nga fashistët italianë. Pas Luftës së Dytë Botërore, kur komunistët morën pushtetin, Mbreti Zog dhe familja e tij u konsideruan tradhtarë dhe u zhveshën plotësisht nga pushteti dhe u hoqën nga librat e historisë. Pas mërgimit të tyre, familja mbretërore shqiptare kaloi kohë në Greqi dhe Turqi përpara se të vendosej në Angli, ku banuan për një kohë të shkurtër në “The Ritz” në Londër. Mbreti Zog dhe familja e tij më pas u shpërngulën në Egjipt përpara se monarku të kalonte pjesën e mbetur të jetës së tij në Francë.

j.l./ dita