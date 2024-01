Dalin emra të tjerë: Politikanë, biznesmenë, nobelistë, detaje tronditëse për abuzimet seksuale të Epstein

Pak ditë më parë dolën detaje të tmerrshme ku thuhej se një modele e njohur ruso-kazake është hedhur nga apartamenti i saj dy vite pasi u detyrua të shkonte në ishullin e pedofilëve të financiarit hebre Jeffrey Epstein kur ishte në moshën 18-vjeçare. Detaje tronditëse kanë dalë në dritë pas publikimit të grupit të tretë të dokumenteve që lidhen me padinë ndaj Jeffrey Epstein

Pedofili ndërroi jetë në burg para se të përballej me gjyqin për akuzat federale për abuzime seksuale dhe trafik qenies njerëzore, raporton CNN.

Dokumentet e pavulosura janë pjesë e një padie civile për shpifje të vitit 2015 të bërë nga Virginia Roberts Giuffre, një grua amerikane që pretendoi se Epstein kishte abuzuar seksualisht me të kur ishte e mitur dhe se Ghislaine Maxwell, ish e dashura e Epstein, e ndihmoi këtë të fundit.

Zbulimi i kësaj jave rrjedh nga një urdhër gjykate i 18 dhjetorit nga gjyqtari që mbikëqyr padinë, një përgjigje ndaj përpjekjeve ligjore të medias për publikimin e dokumenteve.

Dokumentet në total, duke përfshirë materialin që ende nuk është zbërthyer, pritet të përfshijnë rreth 200 emra, duke përfshirë disa nga akuzuesit e Epstein, biznesmenë të shquar apo politikanë.

Miq dhe të njohur të famshëm

Një ish-punonjës i Jeffrey Epstein tregoi një seri njerëzish të famshëm dhe me ndikim, duke përfshirë dy ish-presidentë, gjatë një depozitimi të vitit 2009 të pavulosur të premten.

Juan Alessi u tha avokatëve se kishte darkuar me ish-presidentin Donald Trump në kuzhinën e shtëpisë së Epstein në Palm Beach dhe u takua me ish-presidentin Bill Clinton në avionin e Epstein. Ai gjithashtu tha se u takua me Princin Andrew dhe ish-gruan e tij, Sarah Ferguson, në shtëpinë e Palm Beach, sipas deponimit.

Sipas dokumentit, Alessi tha gjithashtu se takoi fituese të kompeticioneve të bukurisë dhe një fituese të paidentifikuar të çmimit Nobel në Kimi.

Kur u pyet të mërkurën për shfaqjen e emrit të Klintonit në një grup të mëparshëm dokumentesh të pavulosura, një zëdhënës i Clinton përsëriti një deklaratë të vitit 2019 se Clinton kishte fluturuar me aeroplanin privat të Epstein, por tha se Clinton nuk dinte asgjë për “krimet e tmerrshme” të tij.

Zëdhënësi tha se tani “kanë kaluar gati 20 vjet që kur Presidenti Clinton pati kontaktin e fundit me Epstein”. Clinton nuk është akuzuar për ndonjë krim në lidhje me Epstein.

Trump gjithashtu nuk është akuzuar për ndonjë krim në lidhje me Epstein. Kur u pyet në fillim të kësaj jave për emrin e Trump që shfaqet në dokumentet e sapopambyllura, një zëdhënës i Trump reagoi duke sulmuar mediat.

Alessi iu përgjigj pyetjeve për një grua të cilën ai e kuptonte se ishte nën moshën 18 vjeç. Emri i saj ishte i redaktuar nga dokumentet e pavulosura. Alessi tha se nëna e saj do ta shoqëronte herë pas here në shtëpinë e Epstein.

Për sa i përket pagesës, “të gjithë merrnin 100 dollarë në orë”, tha Alessi.

Magjistari dhe iluzionisti i famshëm David Copperfield është gjithashtu në mesin e njerëzve të profilit të lartë të identifikuar si mik i Epstein.

Emri i Copperfield përmendet gjatë dëshmisë së depozitimit të lëshuar të premten e një prej punonjëseve të atëhershme të Epstein, Sarah Kellen.

Një avokat i paditësve pyeti për marrëdhënien e Epstein me iluzionistin dhe nëse ata rekrutonin vajza.

Avokati pyeti nëse Copperfield i jepte bileta Epstein për vajzat e reja kur ai performon shfaqje dhe nëse vajzat ftoheshin në prapaskenë pas shfaqjeve.

Për të gjitha pyetjet, Kellen pohon të drejtën e saj të Amendamentit të Pestë dhe refuzon t’i përgjigjet pyetjes.

Copperfield përmendet gjithashtu në një document vitit 2016 të lëshuar të mërkurën nga një grua që masazhoi Epstein për vite në fillim të viteve 2000. Ajo tha se e takoi iluzionistin në një darkë në rezidencën e Epstein’s Palm Beach dhe dëshmoi se nga vëzhgimi i saj ata të dy ishin miq.

Johanna Sjoberg dëshmoi se Copperfield kreu truke magjike ndërsa ai ishte në Palm Beach House dhe e pyeti atë se çfarë dinte për metodat e Epstein për të blerë vajza që të punonin për të

“Ai më pyeti nëse isha në dijeni se vajzat paguheshin për të gjetur vajza të tjera”, tha Sjoberg.

Copperfield nuk dha detaje në atë kohë, tha Sjoberg. Ajo tha gjithashtu se ishte një vajzë tjetër në shtëpi që “dukej e re” në një darkë që përfshinte Copperfield. Ajo kujtoi se kishte menduar në atë kohë se vajza mund të kishte qenë në shkollë të mesme.

CNN ka kontaktuar me përfaqësuesit e Copperfield për koment. Emri i manjatit Harvey Weinstein, shfaqet në një shënim të shkruar me dorë të vitit 2005, i lënë edhe për Epstein.

Shënimi i shkruar me dorë, i datës 1 mars 2005, duket të jetë një mesazh telefonik i lënë për Epstein që Weinstein u përpoq ta telefononte Epstein atë mëngjes.

“Ajo kishte në telefon zotin Harvey Weinstein”, thuhet në mesazh. Ai u përfshi në rreth 200 mesazhe të shkruara telefonike.

j.l./ dita