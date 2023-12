Dashnor Sula e thotë hapur: Nëse do të jetë kundër SPAK-ut, nuk marr pjesë në protestë

Deputeti i Partisë Demokratike, Dashnor Sula, ishte i ftuar në studion e “Ditarit”, në A2 CNN, ku bëri me dije se nëse protesta e opozitës do të jetë kundër SPAK-ut, atëherë ai nuk do të marrë pjesë.

Në lidhje me protestën e së hënës, në orën 18:00, para Kuvendit, Sula u shpreh: “Qëndrimet e mia personale në lidhje me zotin Berisha, tashmë dihen. Neve na ka bashkuar parlamentarizmi dhe opozita kundër kësaj mazhorance. Sërish kemi pikëpamjet tona se si duhet të sillet opozita.

Nesër besoj se do të mblidhet grupi parlamentar që të diskutojë nëse do të marrë apo jo pjesë në këtë protestë. Nëse do të jetë protestë kundër SPAK-ut, unë nuk marr pjesë. Unë jam për respektimin e institucioneve. Po nuk hyri kultura demokratike që të respektojmë institucionet, nuk bëhet ky vend. Po shkatërrohet vendi vetëm për shkak të abuzimit me pushtetet”.

“Mua më vjen mirë për një gjë për zotin Berisha, që tha se nuk e përfshinte grupin parlamentar në betejën e vet politike”, shtoi Dashnor Sula.

p.c. / dita