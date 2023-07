Dashuria është në qendër të gjithçkaje, me paratë duhet më shumë maturi

Dashi

Në planin financiar duhet ta verifikoni mirë buxhetin para se të investoni në një projekt për të cilin keni shpresa të mëdha. Edhe pse do dëshironi të kaloni me tepër kohe me partnerin, koha do ju mungojë plotësisht.

Demi

Me paratë duhet me shume maturi se kurrë. Situata do jetë shumë delikate. Me partnerin gjërat duket se po ecin mirë, por nevojitet më shumë sinqeritet nga ana juaj.

Binjakët

Në planin financiar do keni goxha vështirësi. Menaxhojini me kujdes te ardhurat. Yjet nuk ju favorizojnë nëse bëni një gabim të pakorrigjueshëm. Në dashuri, një hap para, dy hapa mbrapa.

Gaforrja

Nëse po mendoni që të bëni një udhëtim, gjasat janë që të anulohet. Personat që nuk janë në një lidhje nuk duhet të ëndërrojnë më shumë sesa duhet sepse do përballen me zhgënjime.

Luani

Mos shpenzoni për gjera pa vlere sepse mund të ndiheni keq më vonë. Një debat mund të përfundojë me prishjen e një miqësie të vjetër. Mos e ktheni kokën pas sepse në fund të ditës do të kuptoni se ajo miqësi nuk ka ekzistuar kurrë.

Virgjëresha

Duhet ende te bëni pak durim ne planin financiar. Dite mjaft pozitive dhe interesante kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do ndiheni për mrekulli ne krahët e partnerit tuaj dhe mund te merrni edhe vendime mbi te ardhmen.

Peshorja

Financat duhen pasur më në vëmendje se kurrë. Nese i lini pas dore do keni probleme serioze. Do përjetoni emocione te shumëfishta dhe do doni që ato momente të mos mbaronin kurrë.

Akrepi

Për beqarët nuk priten surpriza të mëdha gjatë kësaj dite. Gjithçka do jetë si zakonisht. Financat do jenë disi të favorshme që të mund te kryeni investimet e planifikuara.

Shigjetari

Do jetë një nga ditët më të bukura në çift. Do kaloni momente pasionante dhe emocionuese me partnerin. Sa i përket parave, duhet të tregoni shumë kujdes sepse gjërat nuk po shkojnë mirë.

Bricjapi

Mundohuni të kaloni më tepër kohe me miqtë që të mos mendoni mbi mungesën e një partneri në jetën tuaj. Ne planin financiar do e keni të nevojshme të hiqni dore nga shpenzimet e mëdha.

Ujori

Në dashuri gjërat do ju ecin mirë sot. Me paratë bëni kujdes sepse një investim që keni bërë vite më parë mund të dështojë. Një analizë e thellë mbi financat duhet në këto momente.

Peshqit

Në planin financiar do e dini mirë çfarë hapash të hidhni që situata të stabilizohet. Konfigurimi i yjeve do jetë pozitiv gjatë kësaj dite dhe ju do jeni më të qartë për atë që doni të bëni.