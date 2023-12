Data, ja kur do zhvillohet në GJKKO seanca për ndryshimin e masës së sigurisë për Berishën

Gjykata e Posaçme Antikorrupsion ka vendosur që seanca për ndryshimin e masës së sigurisë për ish-kryeministrin Sali Berisha do të mbahet me 26 dhjetor.

Të martën ora 10:00 në Gjykatën e Posaçme do të dëgjohen palët, nuk do të shqyrtohet në dhomë këshillimi por në prani të palëve, prokurorëve të SPAK, mbrojtjes së ish-kryeministrit, avokatëve të tij dhe vetë Berishës. Gjykata gjithashtu do duhet të njoftojë edhe avokatët e Berishës.

Berisha tha se do të konsultohet me avokatët e tij nëse do të marrë pjesë në seancën e Gjykatës së Posaçme.

“Avoketërit do të jenë ata që do më këshillojnë mua, por edhe një herë, çdo qëndrim i imi është përcaktuar nga mungesa e legjitimitetit, nuk kishte asnjë dosje aty, avokati kishte 7 faqe me vendimet e gjykatës”, tha Berisha.

Një ditë më parë, Kuvendi i hoqi atij imunitetin dhe brenda dy orëve i dërgoi Prokurorisë së Posaçme aktin duke e njohur me vendimin e marrë.

Berisha refuzoi masën e sigurisë detyrim me paraqitje me pretendimin se masa ishte vendosur në mënyrë të paligjshme nga GJKKO, pasi nuk kishte kërkuar më parë vendimin e Parlamentit për imunitetin.

p.k\dita