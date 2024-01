Detaje që duhet t’i dini/ Si funksionon sistemi primar i zgjedhjeve në SHBA?

Janari shënon fillimin e garave të nominimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që përcaktojnë kandidatët presidencialë. Procesi i votimit, i cili përfshin zgjedhjet paraprake dhe grupet parlamentare, zgjat për gati gjashtë muaj dhe pasohet nga konventat republikane dhe demokrate në korrik dhe gusht, në të cilat secila parti zgjedh zyrtarisht kandidatin e saj për zgjedhjet e përgjithshme të nëntorit. Këtu është gjithçka që duhet të dini për zgjedhjet paraprake.

Çfarë janë primaret?

Primaret janë procese votimi mbarëkombëtare në të cilat votuesit zgjedhin kandidatin e një partie, i cili më vonë do të konkurrojë në zgjedhjet e përgjithshme. Rregullat e zgjedhjeve paraprake, duke përfshirë edhe atë se kush mund të votojë, përcaktohen nga shtetet dhe partitë. Ndryshe nga një grup grupi, votuesit në zgjedhjet paraprake hedhin një votim të fshehtë për kandidatët e tyre dhe mund të votojnë në çdo kohë kur qendrat e votimit janë të hapura në ditën e zgjedhjeve.

Cilat janë grupet parlamentare?

Grupet parlamentare, si zgjedhjet paraprake, janë një mënyrë për një parti politike për të zgjedhur kandidatët e tyre për zgjedhjet e përgjithshme. Ndryshe nga zgjedhjet paraprake, grupet parlamentare janë një sistem tubimesh lokale që zakonisht ndodhin në një kohë të caktuar dhe mund të zgjasin për disa orë. Ato i lejojnë pjesëmarrësit të diskutojnë publikisht kandidatët që konkurrojnë për postin, dhe votimi ndonjëherë bëhet me ngritjen e duarve. Grupet parlamentare dikur ishin mënyra më e zakonshme e zgjedhjes së kandidatëve presidencialë, megjithatë sot vetëm disa shtete dhe territore mbështeten në këtë metodë.

Si çojnë zgjedhjet paraprake dhe grupet parlamentare te të nominuarit e partive?

Votuesit amerikanë në zgjedhjet paraprake dhe grupet parlamentare nuk i zgjedhin drejtpërdrejt kandidatët e tyre për të kaluar në zgjedhjet e përgjithshme. Në vend të kësaj, votuesit zgjedhin delegatët, të cilët nga ana e tyre zgjedhin të nominuarit në konventat kombëtare të partive. Ata të nominuar do të konkurrojnë më pas në zgjedhjet e përgjithshme në nëntor. Sa më i populluar të jetë një shtet, aq më shumë delegatë dërgon në konventat kombëtare.

Cila është strategjia e kandidatëve?

Natyra e lëkundur e kalendarit parësor i lejon kandidatët të përqendrojnë burimet e tyre në grupe shtetesh në kohë të ndryshme në vend të të gjitha menjëherë. Shpesh kandidatët përqendrohen në fitimin e disa ose të gjitha shteteve të hershme për të fituar vrull në garë, si dhe në kërkimin për të fituar shtete të mëdha që mund t’u fitojnë atyre një numër të lartë delegate. Shtetet e deleguara më të mëdha janë Kalifornia, Teksasi dhe Florida.

Cilat shtete votojnë së pari?

Tradicionalisht, Iowa ka mbajtur grupin e parë parlamentar të sezonit zgjedhor dhe New Hampshire zgjedhjet e para paraprake. Ndërsa Partia Republikane do të vazhdojë të fillojë garat e tyre për emërim në këto shtete, Partia Demokratike ka kërkuar ta bëjë Karolinën e Jugut garën e parë demokratike, duke argumentuar se shteti është më përfaqësues i demografisë së partisë. Si rezultat, Komiteti Kombëtar Demokratik ka anuluar grupin parlamentar të Iowa-s (në vend të mbajtjes së zgjedhjeve paraprake në shtet në mars) dhe u kërkoi kandidatëve të mos e vendosnin emrin e tyre në fletën e votimit në New Hampshire.

Çfarë është Super e Marta?

Shumica e shteteve dhe territoreve të SHBA-së mbajnë zgjedhjet paraprake ose grupet parlamentare të martën. Super e marta është dita kur numri më i madh i juridiksioneve zhvillojnë konkurse nominuese. Këtë vit është e marta, 5 mars, kur 15 shtete do të zgjedhin kandidatët për të garuar në zgjedhjet e përgjithshme.

Si janë shpërndarë delegatët?

Mënyra se si delegatët u shpërndahen kandidatëve varet nga rregullat në çdo shtet. Disa shtete, si Kalifornia, i ndajnë të gjithë delegatët e tyre tek një kandidat me më shumë vota, ndërsa shtete të tjera, si New Hampshire, përdorin një metodë proporcionale dhe shpërblejnë delegatët bazuar në pjesën e votave të kandidatëve.

Cili është ndryshimi midis delegatëve “të premtuar” dhe “të pazotuar”?

Delegatët e zgjedhur në zgjedhjet paraprake dhe grupe parlamentare njihen si delegatë “të premtuar” sepse pritet që ata të mbështesin kandidatin që votuesit kanë zgjedhur. Por si partia Republikane ashtu edhe ajo Demokratike kanë gjithashtu delegatë në kuvendet e tyre që nuk zgjidhen nga votuesit. Konventat republikane përfshijnë delegatë “të pazotuar”, të quajtur gjithashtu delegatë “të palidhur”, të cilët janë tre zyrtarët kryesorë të partisë nga çdo shtet dhe territor. Demokratët përdorin një sistem delegatesh të pazotuar të quajtur “superdelegatë” të përbërë nga qindra liderë partish dhe zyrtarë të zgjedhur. Të dy delegatët republikanë të pazotuar dhe superdelegatët demokratë janë të lirë të mbështesin çdo kandidat.

Cilat janë vargjet e hapura paraprake të mbyllura?

Në shtetet me zgjedhje të hapura paraprake, të gjithë votuesit e regjistruar mund të hedhin votën për çdo kandidat, pavarësisht nga përkatësia e tyre politike. Për shembull, një demokrat është në gjendje të votojë në një primar të hapur republikan dhe një republikan mund të votojë në një primar të hapur demokratik. Megjithatë, një votues nuk mund të votojë në më shumë se një primare. Në të kundërt, në shtetet me zgjedhje të mbyllura paraprake, një votues mund të votojë vetëm për një kandidat me të njëjtën përkatësi partiake. Për shembull, një demokrat i regjistruar mund të votojë në zgjedhjet e mbyllura demokratike, por jo në garën republikane.

Çfarë thotë Kushtetuta e SHBA për zgjedhjet paraprake?

Kushtetuta e SHBA-së nuk parashikon asnjë dispozitë për partitë politike, të cilat janë organizata teknikisht të pavarura që mund të zgjedhin të emëruarit e tyre në çfarëdo mënyre që ata zgjedhin – brenda kufijve ligjorë. Për më tepër, sistemi federal u lejon shteteve individuale një kontroll të madh se kur dhe si zhvillohen zgjedhjet e tyre.

