Detajet e dosjes, fjalët e Trump në përgjim: “Dokument shumë konfidencial”, “i klasifikuar”, “perversi”, “e mahnitshme”…

Ish-presidenti Donald Trump deklaroi në një takim në korrik 2021, gjashtë muaj pasi u largua nga Shtëpia e Bardhë, se një dokument që kishte para tij ishte “i klasifikuar” dhe “shumë konfidencial”, sipas një personi të informuar për këtë çështje.

Ai takim, me njerëz që ndihmonin ish-shefin e tij të shtabit me një libër, është raportuar më parë, por detajet e reja të komenteve specifike të Trump duket se tregojnë qartë se ai ishte në dijeni se materialet që kishte marrë me vete nga Shtëpia e Bardhë përfshinin informacione të klasifikuara. Regjistrimi pritet të jetë një provë kyçe në çështjen kundër tij që prokurori i posaçëm Jack Smith solli këtë javë, me shtatë akuza që lidhen me posedimin e tij të grupeve të materialeve të klasifikuara.

Trump gjithashtu tregoi se ai nuk mund t’ua tregonte dokumentin njerëzve përpara tij – shumë nëse jo të gjithë nuk kishin leje sigurie që do t’i lejonin të shihnin materiale të ndjeshme qeveritare – dhe shtoi, “Si president, unë mund të kisha i deklasifikoi ato; tani nuk mundem”, sipas personit të informuar për këtë çështje, i cili nuk ishte i autorizuar ta diskutonte çështjen publikisht.

Trump më pas tha se dokumenti ishte “i klasifikuar” dhe një grua në dhomë u përgjigj: “Tani kemi një problem”, sipas personit të njohur me regjistrimin. Shumë detaje të asaj që thuhet në regjistrim u raportuan më herët nga CNN, i cili gjithashtu raportoi fillimisht për ekzistencën e regjistrimit.

Transkripti tregon se Trump jo vetëm që ishte i vetëdijshëm se kishte materiale të ndjeshme, por gjithashtu e kishte me vete në klubin e tij në Bedminster, New Jersey, ku u zhvillua takimi, dhe se ai e dinte se nuk kishte më fuqi për të deklasifikuar materiale.

Takimi i Trump ishte me dy persona që ndihmonin Mark Meadows, ish-shefin e stafit, me një kujtim për qëndrimin e tij në Shtëpinë e Bardhë. Morën pjesë edhe ndihmësit e Trump.

Në atë kohë, Gjenerali Mark Milley, kryetar i Shefave të Shtabit të Përbashkët, të cilin Trump e kishte emëruar, kishte qenë subjekt i portreteve të shumta mediatike që e përshkruanin atë si presion ndaj një presidenti të çrregullt në muajt e fundit të presidencës.

“A nuk është e mahnitshme, unë kam një grumbull të madh letrash”, tha Trump në një moment. Dokumentet mund të dëgjoheshin duke fëshfëritur dhe më pas Trump filloi të shfaqej duke treguar një dokument specifik, duke thënë: “Shiko, ky ishte ai”. Në një pikë tjetër ai tha, “Ky ishte Departamenti i Mbrojtjes dhe ai.”

Ai përshkroi diçka para tij si “si, shumë konfidenciale” dhe pohoi se ishte vërtet Milley që donte të sulmonte Iranin (në fakt, Milley paralajmëroi kundër një lëvizjeje të tillë).

Në një moment, Trump u ndërpre dhe një grua në dhomë mund të dëgjohej në regjistrim që i referohej Hillary Clinton, ish-sekretares së shtetit, serveri i e-mail-it të së cilës Trump përdori si linjë sulmi gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016. Trump tha se Clinton do t’i dërgonte materiale “Anthony Weiner, atij perversi”, duke iu referuar ish-kongresmenit që ishte martuar me një ndihmës të Clinton.

Ai më pas përsëriti se diçka ishte “klasifikuar” pasi ai dhe një nga gratë në dhomë bisedonin mbi njëra-tjetrën, sipas personit të njohur me përmbajtjen e tij.

“A nuk është interesante? Është shumë e lezetshme”, tha Trump, duke shtuar, “Ju ndoshta pothuajse nuk më besuat, por tani më besoni”.