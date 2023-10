DETAJET: Vritet me thikë presidentja e sinagogës në SHBA, autori mbetet ‘mister’

Vrasja brutale e presidentes 40-vjeçare të bordit të sinagogës së Detroitit, Samantha Wall, ka lënë shumë pyetje pa përgjigje.

Sinagog Isaac Agree Downtown, njoftoi në Facebook: Jemi të tronditur dhe të pikëlluar nga vdekja e papritur e Samantha Wall.

Çfarë po heton Policia?

Gjithçka filloi të shtunën në mëngjes. Oficerët morën një telefonatë për një person që nuk banonte në zonë. Kur mbërritën në vendngjarje, ata panë një “gjurmë gjaku” që i çoi në shtëpinë e Wall.

Policia beson se krimi ka ndodhur brenda shtëpisë së saj. Trupi i pajetë i gruas kishte disa plagë me thikë, ndërsa në vendngjarje u konstatua vdekja.

Departamenti i Policisë së Detroitit tha se rasti i është caktuar njësisë së saj të vrasjeve për hetim. Shefi i policisë James White tha se incidenti është duke u hetuar plotësisht dhe një motiv nuk dihet.

“Është e kuptueshme, krimi lë shumë pyetje pa përgjigje. Është nën hetim dhe u kërkoj të gjithëve të qëndrojnë të durueshëm ndërsa hetuesit shqyrtojnë me kujdes të gjitha provat e disponueshme”, tha White, duke shtuar se është e rëndësishme të mos nxitojmë ende në përfundime. FBI dhe Policia e Shtetit të Miçiganit po ndihmojnë në hetim.

I and all of Team Slotkin is heartbroken at this news. Sam worked for me from nearly the moment I became a Congresswoman, helping us set up the office & helping to lead it for my full first term. https://t.co/BisT7N6cAa

— Rep. Elissa Slotkin (@RepSlotkin) October 21, 2023