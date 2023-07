“Ditë ideale për të menduar për problemet që ju mundojnë kohët e fundit”, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Një e martë shumë të qetë. Dashuria do jetë e gjallë dhe nuk do t’iu mërzitet më. Disa prej atyre që i përkasin kësaj shenje nuk kanë dëshirë të ngatërrohen në marrëdhënie serioze.

Demi

Parashikohet një mbrëmje aspak pasionante, edhe nëse duket se ka dyshime brenda çiftit. Për sa i përket punës do të ketë kontraste, por edhe brenda shtëpisë.

Binjakët

Paolo Fox parashikon një të martë të mrekullueshme për ju! Dilni dhe takoni njerëz, shmangni mbylljen në shtëpi. Mund të argëtoheni edhe në mbrëmje!

Gaforrja

Çiftet që kanë diskutuar këto ditë duhet të tregohen sa më të kujdesshëm. E marta është dita për të nisur projektet dhe lajmet!

Luani

E nesërmja iu gjen në formën më të mirë. Edhe në dashuri nuk do të keni më vështirësi të gjeni një referencë të qëndrueshme. Ka mundësi emocionuese përpara.

Virgjëresha

Parashikohet një e martë në të cilën dëshira për të hedhur dritë mbi disa çështje pune do të jetë shumë e madhe. Në këto 24 orë dashuria do të mposhtet ndërsa ju do të mund të rikuperoni një projekt.

Peshorja

Paolo Fox sinjalizon se aspekti i Hënës nuk është ideal për të menduar për problemet që ju mundojnë kohët e fundit!

Akrepi

Përdoreni ditën për të marrë vendime të rëndësishme. Ndoshta nuk jeni të sigurt se si dhe kur të veproni? Në çdo rast, nga e mërkura do të rikuperoheni.

Shigjetari

Dialogu në familje do të favorizohet në këtë datë, 25 korrik 2023. Do të keni një ditë të përshtatshme për dashurinë, veçanërisht nëse keni qenë beqarë për një kohë të gjatë.

Bricjapi

Do të përqafoni sërish dashurinë në këtë ditë të nxehtë korriku. Do të jetë momenti ideal për të rifilluar projektet e jetës në çift. Në punë nuk do mungojnë mundësitë dhe vlerësimet.

Ujori

Fox sugjeron uljen e angazhimeve në këto 24 orë. Lejoni mosmarrëveshje të vogla dashurie, por mos e shkatërroni marrëdhënien tuaj për gjëra të vogla!

Peshqit

Horoskopi i Peshqve i Paolo Fox sugjeron të qartësoni shtëpinë ose të dialogoni me atë person që është shumë i dashur për ju. Një dozë e mirë optimizmi po vjen.