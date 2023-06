“Do jetë thelbësor për të ardhmen!” Projekti inovator i NASA: Riciklimi i urinës në hapësirë… (VIDEO)

NASA ka projekte të shumta në zhvillim për të fokusuar misionet e saj të ardhshme në hapësirë. Një nga sfidat më të mëdha që ekziston tregohet nga pajisjet që duhet të kryhen në çdo lëshim. Dërgesa e ushqimeve dhe pijeve është një çështje qendrore me rëndësi jetike. Në Urban Tecno, u raportua kohë më parë se cili ishte plani i Agjencisë Amerikane, në lidhje me gjenerimin e ushqimit në Hapësirë. Madje ka ardhur për të krijuar një konkurs për zhvillimin e teknologjive të qëndrueshme në anijen kozmike.

Tani, një moment historik i ri po lejon që deri në 98% e ujit të përdorur në hapësirë ​​gjatë një misioni të riciklohet. “Ne jemi, pa dyshim, përballë një prej pjesëve kyçe që mund të ndryshojnë mënyrën se si e kemi këtë burim të pakët. Riciklimi i urinës duket se është bërë elementi që do të jetë thelbësor në të ardhmen e eksplorimit të hapësirës. Ajo që ndodhi në Sistemin e Kontrollit Mjedisor dhe Mbështetjes së Jetës të Stacionit Ndërkombëtar të Hapësirës (ECLSS) do të ketë pasoja të dukshme në të ardhmen. Le të shohim, pra, se çfarë po ndodh në këtë mision të veçantë, pse mund të jetë testi përfundimtar i një rryme që mund të përhapet në të ardhmen dhe, natyrisht, deri në çfarë mase po përballemi me një risi shumë të veçantë. Ne, pa dyshim, po përballemi me një proces distilimi veçanërisht efikas në këtë lloj skenari”, tha NASA.

Ky proces i riciklimit të ujit synon të shfrytëzojë sa më shumë burimin e disponueshëm të ujit. Megjithatë, duhet theksuar se ky përmirësim përkthehet në një përmirësim prej 4 ose 5% të asaj që ishte arritur deri më tani. Gjithçka fillon me marrjen e një lloj shëllirë të urinës. Ky lloj dikur përfundonte duke u hedhur, por falë një inovacioni është e mundur të rikuperohet një sasi e caktuar uji shtesë!