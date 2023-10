Do vrisnin armikun e Kasandër Nogës, mbyllen hetimet për dy vëllezërit Beqiraj

Mbyllen hetimet për dy vëllezërit Indrit e Gentian Beqiraj. Ata do të përballen me gjykatën për akuzën e krijimit të kushteve për të kryer vrasjen e Geron Hasanbelliut. Sipas tyre vrasja do të kryhej për llogari të kundërshtarit të tij të përbetuar Kasandër Noga, një emër i njohur në botën e krimit dhe autor i masakrës së Sanatoriumit në vitin 2000. Dy vëllezërit do të paguheshin për këtë ngjarje.

Në dosjen e organit të akuzës thuhet se për të kryer ketë krim, ata fillimisht kanë bashkëpunuar me Alban Skonjën e Ilirjan Fecin. Vëllezërit kanë ndjekur lëvizjet e shënjestrës, por për arsye të ndryshme nuk kanë mundur që ta realizojnë krimin. Më pas Skonja dhe Feci janë tërhequr dhe në këtë grup është angazhuar Kevin Zeneli, i cili është personi që mbante kontakte dhe lidhje me Kasandër Nogën.