Duhet të jetë fort vështirë…

Nga Edona Llukaçaj

Botuar në DITA

Duhet të jetë tejet e vështirë të jesh sot në vendin e kryeministrit Rama. Nuk i referohem detyrave që ka si kreu i qeverisë se për atë është votuar. As lodhjes prej udhëtimeve të shumta sa në kryeqytetet e rajonit sa në të tjera destinacione nepër botë ku na përfaqëson, se janë pjesë e punës dhe nismave të veta.

S’po llogaris as sa afër të pamundurës e ka të gjejë VIP-a dhe të arritur (të diskutueshëm) për t’I bërë pyetje që edhe mund të marrin përgjigje në podcast-et e fundjavës.

Më shumë se agjenda fort e ngjeshur dhe përpjekja për të qenë kombëtarisht e ndërkombëtarisht në qendër të vëmendjes, ajo që duhet të jetë duke e cfilitur kryeministrin është mungesa e bashkëpunëtorëve të denjë dhe të besueshëm.

Çdo i preferuar i tiji, cilido që ka mbajtë afër dhe ka promovuar pa u kursyer, e ka zhgënjyer thellë. Brenda pak vitesh, thuajse secili që Rama ka emëruar me bujë në poste kyçe ose është provuar të jetë zhytur në afera të konsiderueshme korruptive dhe ka përfunduar si I pandehur ose, thjesht, i ka dalë boja rrugës dhe shmangia është bërë domosdoshmëri.

Duhet të jetë si një makth që s’të lë mbyllësh sy të shohësh si rënia e Saimir Tahirit ishte vetëm e para dhe, me sa duket, ajo me më pak ndikim. E të mendosh sa edhe pasuesit e tij në postin “e mallkuar” të Ministrit të Brendshëm nuk u larguan me shkëlqimin e përmbushjes së detyrave por prej dështimeve gjithfarësoj. Ndërsa më i fundmi u sakrifikua në altarin e Rrajave.

Duhet të jetë sfidë e përditshme të shohësh si rritet pirgu i “kokave” që djegë projekti i Shqipërisë xixë, pra tre mega- inceneratorët, ende pa djegur një qese plehra.

E të presësh se kush tjetër nga të zgjedhurit e tu (apo të ashtuquajtur të popullit) do përfundojë para drejtësisë se është dëndur me para të pista. Të presësh se cilin do marrë me vete në kosh ish zëvendës kryeministri që, dukshëm, e ka ndarë mendjen të mos bjerë vetëm e pa zë, si ndonjë para tij, por do të djegë në incineratorë edhe koka mbretëruesish.

Duhet të jetë fort e vështirë të distancohesh nga të gjithë këto figura me dosje voluminoze mbi lidhjet e tyre korruptive dhe të pretendosh mosdijen e bekuar. Të paktën mospërlyrjen, se, gjithsesi, dyshimi mbetet. Si, për mjekun që i bën dallavere për operacione infermierja, si për pronarin kur kamarieri shërben pa faturë, qoftë edhe si për mësuesin kur i kopjojnë studentët. Krejt ashtu, dyshimi mbetet edhe për kryetarin e ekzekutivit që bashkëpunëtorët e hershëm të të cilit – me superministra e ultra kryeabashkiakë – përfshihen në pislliqe gjithefarësoj.

Duhet të jetë veçse një mënyrë për të lundruar mbi dyshimin, prandaj, të merresh me hallet e Kosovës.

T’i bësh plane, drafte, pika, madje t’i tregosh edhe kur duhet të të presë e kur jo, kur këndej kufirit ligjin na e bëjnë plehrat. Të jesh i pari të reagosh kundër dhunës së shëmtuar me shishe uji në Kuvendin e Kosovës, kur, të paktën një prej ligjvënësve tonë deri dje ishte përfaqësues i sagës me gurore e shkopa bejzbolli. Të turpërohesh nga sjellja e opozitës atje dhe të merakosesh se sa poshtë ka rënë Kosova në sytë e botës, kur këtu opozitën, me hir a me pahir, ta bëjnë persona të shpallur të padëshiruar familjarisht në ShBA e MB, prej dyshimeve të qenësishme për lidhje korruptive.

Pa llogaritur se si, ironikisht, të bëjnë edhe moral kundër pandëshkueshmërisë.

Duhet të jetë fort vështirë të jesh sot në vendin e kryeministrit Rama. Krejt vetëm mes e përballë “yjeve” të tij të rënë.

——

