Dy te Bela, dy te Mirela, Kazaku në Kushtetuese dhe… (disa propozime të sinqerta për ta çuar përpara reformën)

Nga Dan Eshja

Botuar në DITA

Dy lajmet që më kanë gëzuar më shumë këto tre javë, janë padyshim sekuestrimet nga BKH e dy celularëve në ministrinë e Belës dhe dhe dy të tjerë tek ministria e Mirelës.

Hapat në radhë të këtij veprimi kaq elegant, (që media na e përcolli dhe me detaje si; askush mos lêviz, dorëzoni celularin) duhet të jenë konkrete. Nëse ka video erotike, ajo duhet të shpërndahet me whats-up se vdiqëm. Kemi ngelur me pamjet e Almes dhe Safetit.

Ndërkohë nga drejtësia e vjetër pamë të shpërndarë videon e Inisit. Klas tjetër, për të cilin duhet të investohet me urgjencê dhe drejtësia e re. Nëse ka komunikime me të dashura, ose screenshot te “jetaoshtqef” me komentin anonym please, ose të shpërndahen ne Tik Tok mundësisht dhe me interpretim dinjitoz. Kemi aktorë sa te duash. Teatër s’kemi, po muhabet tjetër ai. Se tani teatrin po e bën drejtësia, plus po mban dhe gazetat me klikime me shumê se Special One te Chelsea.

BKH të hapi sa më shpejt një Instagram, ku të hidhen fotot dhe videot e pafajshme. Lindje fëmijësh, dasma ku kërcen tezja. Gallata me dajën tullac, pamje nga Dhërmiu; mee rroba banje, pa rroba banje. Cdo tre foto dhe një montazh me Luizin.

Mundësisht të bêhen dhe reels me gjellë nga ristorante, se ndihmojnë patjetër dhe turizmin. Sidoqoftë ky të jetë vetëm si hap i parë. Nuk mund të zhgënjehemi kështu. Janë investuar të gjithë për drejtësinë e re, nga ambasada Amerikane tek ajo e Kuvajtit. Nga populli i thjeshtë, tek populli i komplikuar.

Hapi tjetër (dyshi) duhen ndjekur me kamera njerëzit e administratës dhe familjarët dhe në banjo. Kjo ide do konkuronte big brother. Me live të papritura nga netët e gjata. “Tak tak” derës, dhe bujrum në shtëpi. Apo kanë gjera për te fshehur. Publiku duhet tê votojë, ku duhen filluar kontrollet. Meqë përmendem Almën me erdhi njê ide tjetër(treshi).

Njê qen i madh qê nuhat mirë i duhet dhe Spakut dhe BKH. Kush drogohet ta sulmojë qeni. Sigurisht çdo gjë live. Kam menduar dhe kontrolle si ne airport para futjes nê zyrê: Ku le rripin, portofolin, lëkët e vogla; dhe po bëri bip bip, kontroll fizik si zotni. Që mos harroj, celularët të shiten dhe lekët t’i mari fondacioni Firdes i atij myslymanit që hapi dyqan mode nê Milano. Ajo që bëri ai ishte si hakmarrje ndaj kryqêzatave ne vitet 1100.

—–

Çfarë kemi kuptuar nga drejtësia në këto kohë të vështira… Lexoja komentet e popullit tek lajmi për dënimin e Lefter Kokës. Të gjithë komentuesit donin të futeshin në burg për të paktën 6.8 vite në këmbim të 5 milion dollarëve (pak a shumë). Të gjithë donin të dëshpëruar një shans të dênoheshin si dhe nê vend tê Ter Kokën.

Them që një ndryshim i mirë i kushtuetutës do ishte që komentuesit e “jetës është qef”, që janë kaq të mërzitur nga jeta po në vend që të shkojnë në punë rrinë online me shpresë, që gazeta ti hedhi nje short. Çimit nga Kavaja i kalojnë 5 milion euro. Del Teri futet Çimi.

Komentet kshu kthehen dhe në një si llotari kombëtare. Tipat që s’duan më lekët tregojnê qê e kanë kuptuar gabimin, ja japin atyre që janë më kurioz dhe ndêrohen me plan edukimin. Dhe drejtësia e bën efektin. Prova që ka kuptuar gabimin pêr fajtorin, janë dorëzimi i lekëve te dera e burgut. Dhe kur je kurioz akoma mê shumê mëson nga shoku i qelisë si flihet më një sy hapur.

Propozimi i fundit konstruktiv.

Tê shpërndahet Gjykata Kushtetuese. Publiku online i urren me tê drejtê se kanë rrogat e larta. Janë serioz më keq se Karlifornikejshën i Klanit. Tê lind çdo moment pyetja sublime, a ka ndonjë arsye logjike pse emisionin e mbyllën dhe Gjykatën Kushtuese jo? S’kanë as fejzbuk, s’dimë ku t’i shajmë nga robt, gjê që është arsye për depression nê pêrmasa publike.

Nuk po themi qê janê pêr Hagê si Ramushi, por as pêr borxh s’ja kemi t’na trishtojnê. Nëse duan të vazhdojnë të futen diku nê “live” ku t’i shohim si njerëz dhe ti vlerêsojmê demokratikisht si Kazakun. Ose KAzaku në GJK qê tê kemi transparencê ndaj popullit që i paguan.

P.s. Mendova dhe një pjesë serioze, ku tregoja për rëndësinë e edukimit ligjor, rêndêsinê e punês sê SPAK dhe BKH paralelisht me vlerën e mbrojtjes së të drejtave bazike si ajo e jetës private, e mbrojtur dhe nga karta e drejtave të njeriut.

Pastaj e vura në balancë me gëzimin e sinqertë që japin thashethemet apo adrenalina e dënimeve të të tjerëve, kjo nga koha e gladiatorëve, gijotinat dhe varjet nê shesh. Sot shteti i të drejtës është në garë glamuri me ISIS që pret koka qafirësh dhe shumê më shumë share sesa ndërtimi i një spitali Uganda.

Kështu që mendova ç’e do?…

—-

©Copyright Gazeta DITA

Ky artikull është ekskluziv i Gazetës DITA, gëzon të drejtën e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to”. Shkrimi mund të ripublikohet nga mediat e tjera vetëm duke cituar DITA dhe në fund të vendoset linku i burimit, në të kundërt çdo shkelës do të mbajë përgjegjësi sipas Nenit 178 të Ligjit Nr/ 35/2016.