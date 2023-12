E-albania bëhet me asistent virtual

Portali E-albania do t’i nënshtrohet vitet në vijim një procesi rrënjësor modernizimi, i cili do të finalizohet me një asistent virtual i cili do t’u përgjigjet pyetjeve të qytetarëve me tekst dhe me zë. Scan Televizion ka zbardhur planet e qeverisë, të cilat synojnë përmirësimin e portalit e-Albania për të qenë në përputhje me udhëzimet për aksesueshmërinë e përmbajtjes së uebit (WCAG 2.1).

Ndërhyrjet për të rritur aksesueshmërinë konsistojnë në krijimin brenda vitit 2025 të qendrës së re të kontaktit Omnichannel, e bazuar në përvojën globale më të fundit, duke përshtatur një qasje të përqendruar te përdoruesi në ofrimin e asistencës për përdoruesit e shërbimit, duke ofruar kanale të ndryshme komunikimi, si portalin e-Albania, asistentin virtual, thirrjet zanore dhe asistencën direkte (nëpërmjet InfoPoints në Qendrat Shumëfunksionale të Inovacionit Rinor).

Hapi tjetër është Asistenti Virtual Shqiptar (AVA). Afati për krijimin e tij dhe kur do të bëhet tërësisht funksional është viti 2027. Asistenti do të jetë tërësisht i automatizuar në tekst dhe zë. Do të jetë në gjendje t’u përgjigjet pyetjeve të përdoruesve, duke shërbyer si asistencë helpdesk e Qendrës së Kontaktit të OmniChannel.

Një prej detyrave kryesore të Asistentit Virtual Shqiptar do të jetë përmirësimi i aksesit në shërbimet digjitale nga grupet e përzgjedhura të synuara, së pari popullsia në përgjithësi, së dyti grupet në nevojë (që përfshin një pjesë të madhe të popullsisë rome), së treti të moshuarit (mbi moshën 65 vjeç), së katërti personat me aftësi të kufizuara, së pesti përdoruesit e huaj, së gjashti personat pa aftësi digjitale ose pa akses në pajisje digjitale.

