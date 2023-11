E ardhmja për Gazën, Rama: Ndërkombëtarët të krijojnë një zgjidhje të tretë, pa Hamasin dhe trupat izraelite

Kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë të martë biseda me ambasadorët e Ligës Arabe dhe të Izraelit në vendon tonë, ku ndau mendimet dhe shqetësimet në lidhje me luftën Izrael-Hamas.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama u shpreh se ndërkombëtarët duhet të krijojnë një zgjidhje të tretë, e cila sipas tij, është që në ardhmen, në Gaza të mos jetë e pranishme as Hamasi dhe as forcat izraelite.

Kreu i qeverisë shtoi se Shqipëria nuk do të hezitojë që të bëjë pjesën e saj, lidhur me angazhimin që të arrihet një armëpushim dhe që lufta të përfundojë.

“Në dy biseda të veçanta miqësore dhe të sinqerta me ambasadorët e Ligës Arabe dhe të Izraelit në Shqipëri, ndava mendimin dhe shqetësimet e mia si më poshtë:

Më 7 tetor, Shqipëria qëndroi e vendosur pas Izraelit kundër Hamasit. Dhe ne vazhdojmë ta bëjmë këtë. Izraeli ka të drejtën e padiskutueshme për të mbrojtur veten dhe krimet e tmerrshme të Hamasit nuk mund të harrohen apo relativizohen dhe nuk duhet të mbeten pa u ndëshkuar.

Megjithatë, si një vend shumë-fetar paqedashës, Shqipëria është shumë e shqetësuar për konfliktin e zgjatur në Gaza. Ne jemi të shqetësuar nga shkatërrimet, viktimat civile dhe vuajtjet. Nuk kemi asnjë dyshim. Hamasi është një agjent i kaosit, një peshkop në duart e lojtarëve të këqij me ambicie shumë përtej Gazës. Ata kërkojnë të shkatërrojnë çdo shans për pajtim dhe paqe rajonale duke minuar regjimet në Lindjen e Mesme.

Ata përpiqen të antagonizojnë marrëdhëniet midis Evropës dhe Lindjes së Mesme deri në pikën e pakthimit, duke shtyrë kthesën e një përplasjeje qytetëruese. Ata kërkojnë të diskreditojnë demokracinë dhe shumë më tepër. Dhe kam frikë se zgjatja e vuajtjeve civile të popullit palestinez dhe izraelit vetëm ushqen këto ambicie të liga.

Më 6 nëntor, katër ditë përpara Forumit të Paqes në Paris 2023, unë paraqita idenë se një koalicion shumëkombësh i Ligës Arabe dhe Turqisë me një mandat të OKB-së mund të merrte përkohësisht kontrollin e Gazës, duke lehtësuar rindërtimin e nevojshëm dhe kalimin e përgjegjësive qeverisëse nga Hamasi te Autoriteti Palestinez.

Ne nuk duhet të lejojmë vazhdimin e narrativës aktuale në të cilën palestinezët në Gaza kanë vetëm dy zgjedhje: Hamasi ose Izraeli. Komuniteti ndërkombëtar duhet të rritet dhe të krijojë një zgjedhje të tretë: një të ardhme për Gazën pa Hamas dhe trupat izraelite. Pas krimeve të tmerrshme që Hamasi kreu më 7 tetor, nuk mund të ketë të ardhme politike për Hamasin. Kam frikë se e vetmja mënyrë për të bindur Izraelin që të ndalojë operacionet e tij dhe të tërhiqet nga Gaza është duke ofruar garanci të forta se Hamasi është jashtë bordit.

Për hir të paqes, Izraeli dhe vendet fqinje arabe duhet të punojnë së bashku dhe të ndajnë përgjegjësinë për paqen. Kam frikë se ka një rrugëdalje minimale dhe një armëpushim i menjëhershëm për lirimin e pakushtëzuar të pengjeve më duket një pikënisje jo e shmangshme.

Edhe pse aktualisht jemi në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, si një vend i vogël, Shqipëria është plotësisht e vetëdijshme për kufizimet e saj në arenën ndërkombëtare. Megjithatë, të gjithë aktorët duhet të ndajnë barrën e ndërtimit të paqes së qëndrueshme pavarësisht fuqisë, madhësisë apo rëndësisë. Ky angazhim është një domosdoshmëri për të gjithë ne dhe Shqipëria nuk do të hezitojë të bëjë pjesën e saj”, shkruan Rama ndër të tjera në platformën X.

In two separate friendly and frank conversations with the ambassadors of the Arab League and of Israel in Albania, I shared my opinion and concerns as follows:

On October 7, Albania stood firmly behind Israel against Hamas. And we continue to do so. Israel has the undisputed… pic.twitter.com/EWC5n30Mei

— Edi Rama (@ediramaal) November 21, 2023