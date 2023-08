E bujshme nga Franca, Nejmar jashtë planeve të PSG-së! I komunikohet se duhet të largohet…

Hap i ri për të ardhmen e Neymar jashtë PSG-së. Sipas ‘RMC’, klubi parizian do t’i kishte thënë brazilianit dhe katër lojtarëve të tjerë të ekipit të parë se nuk do të hynin në planet e skuadrës. Këshilltari sportiv i klubit, Luis Campos, do të ishte përgjegjës për komunikimin e vendimit së bashku me trajnerin, Luis Enrique.

Neymar, Verratti, Ekitike, Bernat dhe Sanches do të ishin lojtarët e braktisur dhe braziliani dhe Verratti tashmë janë stërvitur në palestër. Sipas këtyre informacioneve, lojtarët që do të hynin në planet e PSG-së nuk do të kishin bërë fotografitë zyrtare të Ligës Franceze dhe do të duhet të shihet se çfarë do të ndodhë me të ardhmen e tyre. Në rastin e Neymar, PSG mund të dëgjojë oferta dhe Barça është shumë e vëmendshme ndaj gjithçkaje që ndodh rreth lojtarit brazilian.

Rrethuesit e Neymar sigurojnë se ai nuk ka kërkuar largimin e tij nga PSG, por ai nuk ishte i lumtur në Paris. Tani e tutje, do të duhet të shihet nëse PSG pranon të shesë Neymar në një klub në Arabinë Saudite. Mediat arabe theksojnë se Al Hilal do të ishte skuadra më e interesuar dhe se do të ishin të hapur për t’i dhënë Barçës një vit. Tani PSG-ja i ngjan një ‘reaktori bërthamor’ që vetëm zien dhe gati në shpërthim.