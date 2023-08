E bujshme nga SHBA, MLS po mendon të bashkojë Messin me Mbappe te Inter Miami!

E ardhmja e Kylian Mbappé mbetet krejtësisht e pasigurt. Sulmuesi i PSG nuk është në gjendje të zhbllokojë situatën e tij të vështirë në klubin parisien dhe dyshimet rriten me kalimin e ditëve. Në Madrid ata janë ende në pritje të një gjesti që i bën gjërat më të lehta në një operacion hipotetik, por mund të ketë një kandidat të ri. Sipas ‘Daily Record’, MLS po punon për mundësinë e sjelljes së Kylian Mbappe në ligë, duke përfituar nga situata e tij e bllokuar në Paris.

Duke pasur parasysh suksesin e jashtëzakonshëm që ka nënshkrimi i Leo Messit nga Inter Miami, pasi argjentinasi ka shënuar tashmë 7 gola në 4 ndeshje, ata duan të lidhin një ‘galaktikë’ të re për të përfunduar hedhjen në erë të ligës.

Kur PSG vendosi Mbappé në treg muajin e kaluar, MLS mendoi të afronte nënshkrimin e tij. Megjithatë, përmasat e operacionit do të kërkonin një përfshirje si ajo e David Beckham në nënshkrimin e Leo Messit në Inter Miami, së bashku me kontributin e një gjiganti financiar si Apple. Ndërsa në MLS e ëndërrojnë, në Madrid kërkojnë që sulmuesi francez të dalë publikisht për të komunikuar se dëshiron të largohet nga PSG.

Për momentin i gjithë presioni është mbi ta në Paris, me futbollistin më të mirë të ndarë pa dashur rinovimin dhe me mundësi reale për t’u larguar vitin e ardhshëm me kosto zero. Sipas ‘L’Equipe’, me këtë hap subjekti i Real Madridit mund të justifikojë fillimin e negociatave të hapura me klubin francez për lojtarin. E sigurt është se Luis Enrique, drejtuesi i ri i kësaj PSG, kërkon ta zgjidhë këtë telenovelë sa më shpejt që të mund të punojë pa presion. MLS, Madrid… ku do të shkojë Kylian?