E BUJSHME: Zbulohet një thesar poshtë Kodrës së Arnisës?! Erjon Braçe i kërkon Ramës pará për gëmime, historiani: Kërko ndjesë njëherë…

Ish-zv.kryeministri Erjon Braçe ka postuar një foto që ka bërë bujë dhe ka kërkuar fonde për gërmime. Bëhet fjalë për një thesar arkeologjik që ndryshon historinë, sipas Braçes.

Shkruan ai:

“Kjo statujë kalorësi mbi kalë ka 2500 vite që është e jona! Babunja që përmendin këta, here si fshat e here si “mbrapa-toka” e bregut ilir,

nuk është asgjë më shumë se Arnisa e vjetër ose Divjaka e sotme.

Nuk është Lushnja, por Arnisa. Ose më thjeshtë për ju është Divjaka!

Por ajo qe ka me shume rendesi ka te bej me faktin se Kodra e Arnisës ka ne brendesi te saj Histori dhe Qytetërim mbi 2500 vjeçar!

Ajo KODER, ndryshon teresisht fatin e Divjakes! Nese duam nje gje nga QEVERIA me buxhetin e ri, ai është fondi për të gërmuat Kodrën e Arnisës dhe për të zbuluar Qytetërimin aty…”

Pasi ka postuar tektin e mësipërm dhe dy foto të statujës së vogël, komentet poshtë postimit kanë qenë të shumta. Mes tyre bie në sy reagimi i ish-deputetit Auron Tare. Tare i hedh ujë zjarrit të Braçes dhe i kërkon atij që fillimisht të bëjë një ndjesë publike.

Shkruan Tare:

“I dashur Erion, i dashur Deputet i zones ku eshte zbuluar kjo statujëzë. Perpara se te mburremi te gjithe se bashku duhet te dish dicka. Shqiperia jone pra juaja dhe e imja nuk ka asnjë, dmth ZERO laborator per restaurimin e ketij artifakti; as mijëra të tjerave qe jane zbuluar ketyre dekadave.

Në 10 vite ku ne te dy jemi pjese e mazhorances qe i premtoi Shqiperise shume te mira, nuk kemi mundur te bejme asgje qe kjo statuetë e mrekullueshme te kishte mundesinë të restaurohej ne vendin ku u zbulua.

Në këta 10 vjet shume para jane derdhur lume per koncerte apo gjera te tjera pa asnje vlere per trashegimine kulturore dhe nuk jane gjetur dot asnje kacidhe per te krijuar nje Laborator per te restauruar keto kryevepra me te cilat sot ju po mburreni.

Specialistet e mrekullueshem te restaurimit jane zhdukur apo rrine rrugeve pasi nuk kane mundesi te kontribuojne per kete “zanat” shume te rendesishem ne fushen e Trashegimise.

Per kete arsye statueta e Arnises antike sot eshte ne Kalifornia dhe jo ne Tirane pasi Tirana nuk e mban dot, nuk e restauron dot dhe fatkeqesisht si gjithmone merr rruget e kurbetit pasi ne jemi te paafte per ta mbajtur ketu dhe per t’i treguar botes mrekullite e kultures tone.

Prandaj postimi juaj i sotem duhet te ishte nje ndjesë e madhe per pamundesine qe ne kemi per ta mbajtur ketu Kaloresin e Arnises antike dhe te na vije turp qe ai rrezaton driten nga Kalifornia e larget dhe jo nga kryeqyteti i Shqiperise.

Mos harro, i dashur Erion, doren e ngritur qe Butrinti kryevepra jone e Trashegimise Kulturore t’u jepej ne administrim atyre qe sot na quajne komb barinjsh qe nuk kemi pasur asnje lidhje as me Butrintin dhe as me Arnisen per te cilen ti sot po shkruan me kaq admirim dhe mburrje.

Prandaj nëse me te vertete ke ndopak ndjesi per kete Statujëzë apo per Arnisen antike nise me nje ndjese te thelle publike per moskokecarjen ndaj Trashegimese Kulturore dhe per voten Tuaj kunder Butrintit në Parlament.

n.s. / dita