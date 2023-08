E frikshme nga Peruja, raportohen predatorë alienë që po sulmojnë vendasit në xhungël: Po zhduken njerëz!

Kur Harry i ‘Resident Alien’ (Alan Tudyk) u shfaq në Patience, Kolorado (seriali popullor), ai kishte shkatërrim në mendjen e tij jashtëtokësore. Shihni, Harry u dërgua nga një autoritet alien për të mbrojtur Tokën, edhe nëse kjo do të thotë ta mbroni atë nga ne. Për fat të mirë, përpara se të fillonte të reduktonte popullsinë njerëzore të planetit në një pellg me llum me bazë karboni, ai kapi një rast emocionesh dhe ndryshoi mendje.

Kohët e fundit, popujt indigjenë Ikitu të Alto Nanay, në verilindje të Lima, Peru, dyshohet se janë vizituar nga qenie misterioze (ndoshta të huaj) dhe gjërat nuk kanë shkuar aq paqësisht. Policia në Peru i është përgjigjur raporteve të krijesave të blinduara 8-këmbëshe që sulmonin banorët vendas në xhunglën peruane të Amazonës. Lajmi ka marrë dhenë, po bëhet viral dhe ka vënë në lëvizje deri dhe ushtrinë.

Ka raporte të shumta për entitete të çuditshme në zonë, që datojnë të paktën që më 11 korrik 2023. Dëshmitarët raportojnë sy të verdhë dhe këpucë ose këmbë të rrumbullakëta, me një dritë të kuqe të ndezur, të cilat i lejojnë krijesat të notojnë rreth një metër nga toka. Të tjerë i kanë përshkruar si të ngjashme me “pelacarat”, një krijesë nga folklori vendas, që thuhet se ha dhjamin dhe organet e viktimave të saj.

Ata gjithashtu raportohen të jenë të papërshkueshëm nga armët njerëzore dhe zhduken aq shpejt sa shfaqen, sikur të jenë nën një pajisje mbuluese jashtëtokësore apo diçka bionike dhe e përparuar. Sido që të jenë, ata kanë torturuar vendasit për pjesën më të madhe të një muaji, duke kulmuar me një sulm gjatë të cilit një 15-vjeçari i preu qafën.

“Këta janë të huaj. Ata duket se janë të blinduar si Green Goblin nga Spider-Man. Njërin prej tyre e qëllova dy herë dhe ai nuk u plagos; ai u ngrit dhe u zhduk. Ne jemi shumë të frikësuar për atë që po ndodh këtu në komunitetin tonë”, tha udhëheqësi i komunitetit Jairo Reátegui Ávila, nëpërmjet MSN.

Ndërhyrësit e huaj nuk janë shpjegimi i vetëm i propozuar, natyrisht. Të tjerë kanë sugjeruar se mund të jenë avionë drone, me rroba dhe maska ​​të bashkangjitura. Kjo mund të shpjegojë se si ato shfaqen dhe zhduken, dhe pse nuk shqetësohen nga plagët e plumbave. Një taktikë e tillë mund të përdoret nga minatorët e paligjshëm që shpresojnë të trembin banorët vendas.

Ndërsa disa anëtarë të komunitetit janë të bindur se kanë të bëjnë me entitete jashtëtokësore (Predatorë alienë). Ata kanë filluar të drejtojnë patrullat e tyre, të armatosur me armë gjahu dhe po kërkojnë mbështetje ushtarake për të mbrojtur komunitetin e tyre.

E gjithë kjo vjen pas rritjes së raporteve të aktivitetit të UAP dhe një ish-anëtar i komunitetit të inteligjencës që dëshmoi para Kongresit për një program të supozuar të rimëkëmbjes së UFO-ve dhe inxhinierisë së kundërt.