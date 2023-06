E fundit nga Franca/ Perez hap kasafortën, Reali bën gati 200 mln euro për Mbape

Deklarata e Mbappe se nuk ka ndërmend të rinovojë kontratën përtej 30 qershorit 2024, ka rihapur polemikat. Pavarësisht se lojtari ka siguruar se nuk ka në plan të largohet nga Parisi këtë verë dhe se do të përfundojë vitin e kontratës, thashethemet për të ardhmen e tij nuk ndalen së shumuari. Dhe është se Real Madridi është në përpjekje për të nënshkruar me francezin.

Sipas “l’Équipe”, klubi i bardhë është i gatshëm të vendosë 200 milionë euro në tavolinë, për të nënshkruar me Kylian Mbappé në të njëjtin merkato të verës dhe të mos presë që kontrata e tij të përfundojë në 2024.

Francezi është një dëshirë absolute Florentino Pérez dhe Realit, të cilët e shohin atë si galaktikën e projektit të ri të bardhë. Problemi i vetëm mbetet pengesa e sheikëve të Katarit, që kanë prej kohësh marrëdhënie të tensionuara me manjatin Perez.

Informacionet e l’Équipe theksojnë se Real Madridi shpreson që lojtari do të detyrojë largimin e tij, ose që PSG do ta nxjerrë zyrtarisht në shitje, për të dërguar ofertën përfundimtare, që do të jenë ato 200 milionë euro, ose 20 mln më shumë nga ajo e vitit të kaluar. Nga ana tjetër, PSG i ka komunikuar lojtarit se mund ta shesë kudo, përveç Realit.