E jashtëzakonshme në SHBA/ Zbulohet thesari i Luftës Civile me 700 monedha ari. Me shenja masone, mistike dhe me kurthe brenda tyre! (Videot)

Një burrë zbuloi 700 monedha ari në një fushë misri në Kentaki të SHBA. Kjo mund të konfirmojë një teori të mbajtur prej kohësh rreth mënyrës sesi jugorët mbronin thesarin e tyre gjatë Luftës Civile. Besohet se ato vlejnë më shumë se 1 milion dollar.

Sipas The New York Times, zbulimi me sa duket konfirmon një besim të mbajtur prej kohësh nga gjuetarët e thesarit se jugorët varrosnin sendet me vlerë para dhe gjatë Luftës Civile, për ta mbrojtur atë nga ushtritë pushtuese. Zbulimi, i cili tani përmendet si The Great Kentucky Hoard, përfshin monedha ari origjinale prej 1, 10 dhe 20 dollarëshe, të prera para dhe gjatë Luftës Civile. Legjendat urbane kanë qarkulluar për vite me radhë për thesarin e varrosur para dhe gjatë Luftës Civile

Sipas Live Science, Ryan McNutt, një arkeolog konflikti në Universitetin e Xhorxhias Jugore, tha se monedhat mund të ishin varrosur përpara një bastisjeje konfederate të kryer nga gjenerali John Hunt Morgan, në verën e vitit 1863. Në atë kohë, Kentaki u shpall një shtet neutral. Qytetarët thuhet se ishin të kujdesshëm që fondet e tyre të vidheshin nga Konfederata, gjë që bëri që disa të besonin se njerëzit mund ta kishin varrosur pasurinë e tyre në tokë për t’u ruajtur.

Që nga shekulli i 19-të, gjuetarët e thesarit kanë kërkuar të zbulojnë arin që ata besojnë se ishte fshehur në Luftën Civile. New York Times ndau raporte arkivore që përshkruanin se si njerëzit zbuluan arin në Xhorxhia në 1884 dhe në Alabama dhe Tenesi në 1926.

Në vitin 2018, një gjuetar thesari amerikan akuzoi FBI-në për fshehjen e një zbulimi të mundshëm të arit të kohës së Luftës Civile në Pensilvani. Sipas The New York Times, FBI po hetonte zonën rurale të Dents Run, Pensilvani, ku u përfol se ishte vendosur “një grumbull ari të humbur të Luftës Civile”. CBS raportoi se sipas njohurive lokale, një dërgesë e vitit 1863 me arin e Unionit u zhduk gjatë rrugës për në zyrën e US Mint në Filadelfia.

Sidoqoftë, FBI-ja pohoi se gërmimi i vitit 2018 doli bosh, duke bërë që thashethemet për arin e varrosur të Luftës Civile të mbeten vetëm kaq: thashetheme. Sipas CBS, një lëshim me urdhër të gjykatës i fotove, videove, hartave dhe dokumenteve të tjera qeveritare dukej se konfirmonte pretendimin e FBI-së. Çuditërisht, pavarësisht se thuhet se janë varrosur në tokë për 160 vjet, pothuajse të gjitha monedhat janë në gjendje të shkëlqyeshme. Një dollar i vetëm ari nga koleksioni u vlerësua në rreth 1000 dollarë.

Një lloj monedhe në koleksion, një monedhë ari me dy shqiponja të Liberty, e prerë në 1863, mund të vlejë diku nga disa mijëra dollarë deri në mbi 380,000 dollarë në ankand, në varësi të gjendjes së tyre dhe kur janë prerë, sipas The New York Times. Vlera totale e konfirmuar e grumbullit nuk dihet, por Times vlerëson se mund të vlejë mbi 1 milion dollarë duke pasur parasysh numrin e monedhave me vlerë të lartë të gjetura. Vendndodhja e saktë ku u gjetën monedhat, si dhe kush i gjeti ato, nuk është shpërndarë publikisht. Megjithatë, një video tregon momentin kur i paidentifikuari bëri zbulimin historik.

Disa nga monedhat kishin gdhendje me figura mistike lashtësie, por edhe ato të simbolikave masone, me kurthe të brendshme të ngritura nga punuesit e tyre, siç i shihni edhe poshtë në video, që të kujtojnë skena të filmave me gjueti thesari si Indiana Xhons apo Piratët e Karaibeve.