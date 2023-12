E PAZAKONTË: “Na gënjeu me çekun, iku pa paguar”, ambasadori shqiptar në SHBA denoncohet nga qeradhënësi:

Ervin Bushati, ambasadori shqiptar në SHBA duket se është përfshirë në një incident personal me një shqiptar në Uashington.

Denoncuesi Artur Elezi, shkruan në rrjetin e tij social se ambasadori është zhdukur pa i paguar një muaj të qirasë së shtëpisë.

Elezi shkruan se Bushati i ka dërguar në shtëpi një çek të pa firmosur, gjë e cila nuk ishte vënë re menjëherë nga pronarët.

Pas disa ditësh shoferi i ambasadës u ka kthyer çelësat e shtëpisë pa dhënë asnjë informacion tjetër për ambasadorin.

Postimi i Artur Elezit

Zoti Ervin Bishati është qeraxhiu ynë me kontratë deri në fund të vitit. Diku nga fillimi i nëntorit na dërgon pagesën e muajit me një cek të pa firmosur. E vumë re pas disa ditësh dhe i vemi në shtëpi që ta firmosë. Për habi shtëpia është bosh. Pas disa ditësh shoferi i Ambasadës na sjell çelësin e shtëpisë. Ambasadori vetë është zhdukur pa bërë pagesën, madje nuk i përgjigjet as telefonit. U shkruajmë ca kolegeve dhe eprorëve të ambasadorit- deri në kupolë. Heshtje e plotë, edhe ata janë zhdukur.

Ç’ti themi kësaj! Askush nuk duhet të sillet në këtë mënyrë, veçanërisht një përfaqësues më i lartë i qeverisë në uashington DC.