E PLOTË: Kjo është ‘barsaleta’ e Ramës për Prigozhinin e vdekur që shkaktoi ilaritet në samitin e BLED

U fol shumë dje për një barsaletë apo anektodë që kryeministri i Shqipërisë tregoi në samitin e BLED, duke satirizuar sjelljen e Putin she vdekjen e Prigozhin.

Situata shkaktoi ilaritet në sallë, disa i bëri për të qeshur, kishte të tjerë që u ndjenë të bezdisur, veçanërisht pasi flitej për një person të vdekur.

Një burim i tha gazetës DITA se teksti i plotë i asaj që tha Rama ishte si më poshtë:

Kryeministri i Rusise Mishustin i shkon Putinit me nje propozim:

President, duhet te unifikojme oren ne tere m Rusine, nga Petersburgu ne Vladivostok se po leme kokrren e namit.

– Marr ata te shtepise ne telefon jane ne gjume. Nderkohe qe ne Moske ora eshte 4 e pasdites, ne shtepi e kam 4 e mengjesit.

– Mora Olaf Sholzin ta uroj per ditlindjen, me tha e kam neser.

– Mora Xi Pingun me ta uroja per vitin e ri kinez, me tha jemi te viti vjeter akoma.

– Keto s’jane asgje, i tha Putin.

– Une mora ne telefon familjen e Prigozhin ta ngushelloja, nderkohe qe avioni nuk ishte nisur akoma.

