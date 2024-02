E vërteta e marrëveshjes buxhetore prej 64.6 miliardë euro të rënë dakord nga liderët e BE-së

Marrëveshja ishte për muaj të tërë objekt i pazareve të ashpra midis shteteve anëtare. Secili prej tyre, duke pasur parasysh zgjedhjet e ardhshme për Parlamentin Europian, u përpoq shumë për të parë realizimin e listës së tyre të dëshirave.

Negociatat nisën në qershor, menjëherë pasi Komisioni Europian zbuloi propozimin e tij dhe kulmoi në një samit të jashtëzakonshëm më 1 shkurt, ku Viktor Orbán, nën presionin e jashtëzakonshëm nga udhëheqësit e tjerë, hoqi veton e tij njëmujore. Sapo u prish bllokimi, doli një shifër e re: buxhetit të bllokut për 2021-2027, me vlerë 2,018 miliardë euro në çmimet aktuale (përfshirë 806.9 miliardë euro për fondin e rimëkëmbjes COVID-19), do t’i jepen 64.6 miliardë euro shtesë deri në pjesën e mbetur të periudhës.

Marrëveshja politike është një ulje e konsiderueshme nga 98.8 miliardë euro shtesë e parashikuar fillimisht nga Komisioni. Ekzekutivi argumentoi se arkat publike ishin shteruar nga valët ekonomike të pandemisë, pushtimi rus i Ukrainës, kriza energjetike, inflacioni rekord dhe fatkeqësitë shkatërruese natyrore, duke e lënë buxhetin të privuar nga fleksibiliteti financiar për të reaguar ndaj ngjarjeve të paparashikuara.

Por që nga fillimi, drafti prej 98.8 miliardë eurosh u përball me rezistencë të fortë nga shtetet anëtare, të cilat do të ishin të detyruara të jepnin më shumë se 65 miliardë euro në kontribute krejt të reja. Rritja e normave të interesit, rritja e ngadaltë dhe pakësimi i të ardhurave e bënë edhe më të patolerueshme idenë për t’i shkruar një çek të tillë Brukselit.

Diplomatët bënë pazare të forta se si t’i ulnin paratë e freskëta në minimum, duke luajtur një lojë “përzierje dhe ndeshje” për të mbushur boshllëqet.

Ndihma e Ukrainës: 50 miliardë euro

Rritja e ndihmës për Ukrainën është arsyeja e ekzistencës së buxhetit të rishikuar. Në fakt, ishte i vetmi zarf që liderët lanë të paprekur. Sipas marrëveshjes, BE-ja do të krijojë lehtësinë e Ukrainës për t’i siguruar kombit të shkatërruar nga lufta midis 2024 dhe 2027, 50 miliardë euro për të mbajtur ekonominë e saj në këmbë dhe për të mbështetur shërbimet thelbësore, si kujdesi shëndetësor, arsimi dhe mbrojtja sociale.

Pozicioni do të kombinojë 17 miliardë euro grante të pakthyeshme dhe 33 miliardë euro në kredi me interes të ulët, që do të thotë se shtetet anëtare do të subvencionojnë vetëm të parat. Paratë për kreditë do të merren hua nga Komisioni në tregje dhe më vonë do të shlyhen nga Ukraina.

Brukseli do të përdorë Facility në pagesa graduale për të garantuar financim të besueshëm dhe të parashikueshëm. Në këmbim, Kievit do t’i kërkohet të kryejë reforma strukturore dhe investime për të përmirësuar administratën publike, qeverisjen e mirë, sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit dhe mashtrimit, të gjitha këto mund të ndihmojnë vendin të avancojë ofertën e tij për anëtarësim në BE.

Në një lëshim të vogël për Viktor Orbán, të vetmin lider që kundërshtoi ndihmën për Ukrainën, udhëheqësit do të zhvillojnë një debat çdo vit për të vlerësuar zbatimin e Facility, por ky diskutim i nivelit të lartë nuk do t’i nënshtrohet një votimi (ose vetos së mundshme). “Nëse është e nevojshme,” thotë marrëveshja, udhëheqësit mund të ftojnë Komisionin të rishikojë paketën brenda dy vjetësh. Nëse bashkë-ligjvënësit bien dakord me shpejtësi për rregulloren që mbështet ndihmën, Brukseli do t’i dërgojë Kievit këstin e parë në fillim të marsit.

Menaxhimi i emigracionit: 9.6 miliardë euro

Ky zarf i mbijetoi negociatave pothuajse i padëmtuar dhe është e lehtë të kuptohet pse: menaxhimi i migracionit është një prioritet kyç i përbashkët nga të gjitha vendet, veçanërisht ato në Europën Jugore që mbajnë peshën kryesore të ardhjeve të parregullta. Komisioni fillimisht kërkoi 12.5 miliardë euro për të mbuluar shpenzimet për kontrollin kufitar, marrëdhëniet me Ballkanin Perëndimor dhe pritjen e miliona refugjatëve sirianë në Turqi, Siri, Jordani dhe Liban.

Ekzekutivi tha se paratë shtesë nevojiteshin për të realizuar ambiciet e Paktit të Ri për Emigracionin dhe Azilin, reformën gjithëpërfshirëse të politikës së migracionit të bllokut që po i afrohet vijës së fundit. Udhëheqësit kryesisht ranë dakord dhe dhanë 9.6 miliardë euro. “Emigrimi është një sfidë europiane që kërkon një përgjigje europiane,” thanë ata në marrëveshje.

Teknologjitë e reja: 1.5 miliardë euro

BE-ja synon të jetë një lojtar kryesor në garën e mprehtë për teknologjitë më të avancuara. Për këtë, ajo ka nevojë për para shumë para. Komisioni – duke përmbushur një premtim madhështor të bërë nga Presidentja Ursula von der Leyen – krijoi Platformën e Teknologjive Strategjike për Europën (STEP) për të financuar projekte avangarde dhe për të promovuar teknologjinë e lartë të bërë nga BE. STEP u krijua për të ndihmuar të gjitha vendet anëtare, nga më të pasurit tek më të varfrit, të kenë akses në likuiditetin e nevojshëm në kushte të barabarta.

Von der Leyen fillimisht kërkoi 10 miliardë euro për STEP për të përforcuar programet në vazhdim si InvestEU dhe Fondi i Inovacionit. Por udhëheqësit e rrëzuan idenë dhe ndanë vetëm një pjesë të vogël: 1.5 miliardë euro për të mbështetur Fondin Europian të Mbrojtjes (EDF).

Krizat e paparashikuara: 3.5 miliardë euro

Që nga ditët e para të vitit 2020, blloku është përfshirë nga kriza të njëpasnjëshme. Nga një sëmundje vdekjeprurëse e transmetuar nga ajri deri te përmbytjet dhe zjarret që shkaktuan kërdi të padurueshme, Brukseli e ka pasur të vështirë të përshtatë buxhetin e tij të ngushtë me një listë të madhe shpenzimesh. Në propozimin e tij origjinal, Komisioni kërkoi 2.5 miliardë euro për të forcuar Rezervën e Solidaritetit dhe Ndihmës Emergjente, e cila është krijuar për t’u marrë me fatkeqësitë e mëdha natyrore, dhe 3 miliardë euro për Instrumentin e Fleksibilitetit, i cili, siç sugjeron emri i tij, mund të përdoret për të përgjigjen ndaj çdo lloj situate kritike.

Me gjithë efektet përkeqësuese të ndryshimit të klimës dhe një shtytje të fortë diplomatike nga Greqia, një vend i goditur keq nga zjarret, udhëheqësit nuk shkuan deri në fund: marrëveshja e tyre parashikon 1.5 miliardë euro për ndihmën emergjente dhe 2 miliardë euro për Instrumentin e Fleksibilitetit.

Pagesat e interesit: zero

Si rezultat i krizave të lartpërmendura, BE-së iu desh të shtypte pedalin në metal në huamarrjen e saj të përbashkët, më së shumti për të ndërtuar fondin e rimëkëmbjes COVID-19. Plani prej 800 miliardë eurosh, i cili do të zbatohet deri në vitin 2026, vjen me një pagesa të konsiderueshme të faturave të interesit, të cilat u rritën në mënyrë drastike pasi inflacioni arriti në shifra dyshifrore dhe Banka Qendrore Europiane u hakmor me rritje të njëpasnjëshme të normave.

Duke u përballur me një faturë të lartë, Komisioni iu lut shteteve anëtare që të shtonin 18.9 miliardë euro në rishikimin e buxhetit, një shumë që ngriti menjëherë vetullat. (Shifra për të mbuluar kostot e tejkaluara është e ndryshueshme dhe tani vlerësohet në 15 miliardë euro.)

Në fund, udhëheqësit zgjodhën një “mekanizëm kaskadë” me tre hapa. Së pari, paratë do të vijnë nga dispozitat ekzistuese brenda fondit të rimëkëmbjes. Nëse kjo nuk mjafton, Brukseli do të tërheqë fonde nga programet që nuk performojnë mirë dhe nga Instrumenti i Fleksibilitetit.

Nëse kjo nuk është ende e mjaftueshme, hapi i tretë do të fillojë dhe do të krijojë një instrument të financuar nga “ç’angazhimet”, zarfe financiare që ishin të pashpenzuara ose të anuluara. Vetëm kur e gjithë kjo të ketë dështuar, kaskada do të godasë udhëheqësit pasi Komisioni do të ketë të drejtë të kërkojë nga shtetet anëtare të japin kontribute të drejtpërdrejta.

Rivendosjet: 10.6 miliardë euro

Të gjithë numrat e listuar më sipër arrijnë një total prej 64.6 miliardë eurosh, por ka një kapje: vendet do të grumbullojnë vetëm 21 miliardë euro. Si është e mundur? Përveç 33 miliardë eurove në kredi nga Ukraina, e cila përfshin Komisionin dhe Kievin, vendet anëtare vendosën të zhvendosin 10.6 miliardë euro nga iniciativat e vazhdueshme të BE-së: 4.6 miliardë euro nga Europa Globale, 2.1 miliardë euro nga Horizon Europe, 1.3 miliardë euro nga ndihma për punëtorët e zhvendosur, 1.1 miliardë euro nga bujqësia dhe fondet e kohezionit, 1 miliardë euro nga EU4Health dhe 0.6 euro nga një rezervë speciale për të zbutur ndërprerjen e Brexit.

Duke folur në kushte anonimiteti, një zyrtar i lartë i Komisionit tha se shkurtimet brenda natës në Horizon Europe, programi kryesor i kërkimit të bllokut dhe EU4Health ishin për të ardhur keq dhe “të vështira për t’u gëlltitur”. Në rastin e EU4Health, presja përfaqëson rreth 27% të parave të mbetura në zarf, të krijuar më pak se katër vjet më parë në përgjigje të pandemisë. Ndryshimet e kërkuara si në Horizon ashtu edhe në EU4Health ka të ngjarë të zemërojnë Parlamentin Europian, i cili duhet të bashkë-aprovojë rishikimin e buxhetit.

n.s. / dita