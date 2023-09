Ed Sheeran anulon koncertin, shkak siguria. Këngëtari: Jam i shkatërruar…!

Qyteti ‘Paradise’, në Nevada të Shteteve të Bashkuara, ishte një nga ndalesat e Ed Sheeran për të kënaqur publikun me një nga koncertet e tij, por eventi u anulua në minutën e fundit mes konfuzionit të të pranishmëve. Askush nuk e dinte se çfarë po ndodhte, por ishte diçka që ishte jashtë kontrollit të artistit, i cili shfrytëzoi rrjetet sociale për të sqaruar se çfarë kishte ndodhur dhe për të kërkuar falje.

“I shkatërruar”, siç e përkufizoi veten Ed Sheeran në atë kohë, ka publikuar një foto në Instagram ku ka shpjeguar me shumë detaje se çfarë kishte ndodhur.

Ed Sheeran: “Jam i shkatërruar”

“Pak më shumë kontekst për anulimin e djeshëm. Ishte një çështje sigurie dhe ne vërtet u përpoqëm të bënim më të mirën për të realizuar shfaqjen, por unë nuk do të rrezikoj sigurinë e fansave të mi për asgjë, i shkatërruar. Ishte jashtë kontrollit tim, por unë marr përgjegjësinë e plotë për të gjithë ata që u përjashtuan nga anulimi”, ka nisur duke shkruar këngëtari.

“Sigurisht, rimbursimet janë të disponueshme në pikën e blerjes dhe ka një shfaqje retrograde më 28 tetor, nëse njerëzit ende duan të vijnë, ju premtoj se do të jetë e veçantë. Megjithatë, asgjë nuk do t’i heqë përpjekjet që njerëzit bëjnë për të arritur te Las Vegas dhe me vjen keq qe nuk u komunikua me shpejt njerëzve që prisnin jashtë. Ne me të vërtetë menduam se shfaqja do të vazhdonte deri në momentin e fundit, por nuk ishte e mundur për arsye sigurie. Më vjen keq përsëri për të gjithë të prekurit dhe shpresoj të shihemi në tetor”, shtoi Ed Sheeran.

Çfarë ndodhi që koncerti u anulua?

Fotoja e Instagramit përmbante një pamje nga ekrani që shpjegonte se çfarë ndodhi: “Krijuesi i hitit “Shape of You”, 32 vjeç dhe ekuipazhi i tij po sillnin pajisjet e tyre përpara kontrollit të zërit kur u zbulua një problem në dysheme. Pllakat e gomës u shkëputën dhe shkaktuan rrëshqitje të dy kullave të larta brenda natës, me rreth një këmbë secili. Inxhinierët grisën platformën dhe përforcuan rindërtimin, por të dyja kullat ishin ende duke lëvizur në stadiumin Allegiant në Nevada, gjë që çoi në anulimin e vonuar të shtunën”, u sqarua.