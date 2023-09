Edhe Infantino sulmon Rubiales

Episodi që ndodhi mes Rubiales dhe Hermoso-s nuk është anashkaluar nga presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino.

Ky i fundit konsideron si “një mallkim” kreun e Federatës Spanjolle të Futbollit.

Sipas tij Rubiales është fajtor pasi me gjestin e tij bëri që të prishej festa e madhe e Spanjës për fitoren në Botëror.

“Festimet e një suksesi të madh për fat të keq u prishën për një gjest që ndodhi në ceremoninë e ndarjes të medaljeve.

Ne si organ do të mbajmë qëndrim të ashpër përballë këtyre episodeve dhe ju them se pezullimi 90 ditorë do të jetë në fuqi deri ditën e fundit.

FIFA përkrah futbollin e femrave”, shkroi Infantino në një mesazh të postuar në faqen e tij në Instagram.