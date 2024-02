Ekspertët e OKB hetojnë 58 sulme kibernetike me vlerë 3 miliardë dollarë nga Koreja e Veriut

Monitoruesit e sanksioneve të Kombeve të Bashkuara po hetojnë dhjetëra sulme kibernetike të dyshuara nga Koreja e Veriut që grumbulluan 3 miliardë dollarë për ta ndihmuar atë të zhvillojë më tej programin e saj të armëve bërthamore, sipas fragmenteve të një raporti të pabotuar të OKB-së të shqyrtuar nga Reuters.

“Republika Popullore Demokratike e Koresë (DPRK) vazhdoi të shpërfillte sanksionet e Këshillit të Sigurimit,” raportoi një panel monitoruesish të pavarur të sanksioneve para një komiteti të Këshillit të Sigurimit, duke përdorur emrin zyrtar të Koresë së Veriut.

“Ai zhvilloi më tej armët bërthamore dhe prodhoi materiale të zbërthyeshme bërthamore, megjithëse testi i fundit i njohur bërthamor u zhvillua në 2017”, shkruajnë vëzhguesit, të cilët gjithashtu thanë se Pheniani kishte vazhduar lëshimet e raketave balistike, kishte vendosur një satelit në orbitë dhe shtoi një “sulm taktik bërthamor, nëndetëse” në arsenalin e saj.

Koreja e Veriut është ndaluar prej kohësh të kryejë teste bërthamore dhe lëshime raketash balistike nga Këshilli i Sigurimit prej 15 anëtarësh. Që nga viti 2006, ajo ka qenë subjekt i sanksioneve të OKB-së, të cilat këshilli i ka forcuar në mënyrë të përsëritur në përpjekje për të ndërprerë fondet për zhvillimin e armëve të tij të shkatërrimit në masë (WMD).

“Paneli po heton 58 sulme kibernetike të dyshuara të DPRK-së ndaj kompanive të lidhura me kriptovalutat midis 2017 dhe 2023, me vlerë rreth 3 miliardë dollarë, të cilat thuhet se ndihmojnë në financimin e zhvillimit të WMD të DPRK,” shkruajnë monitoruesit.

Misioni i Koresë së Veriut në Kombet e Bashkuara në Nju Jork nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment mbi raportin nga vëzhguesit e sanksioneve. Pheniani ka mohuar më parë akuzat për hakerim ose sulme të tjera kibernetike.

Raporti i OKB-së do të publikohet në fund të këtij muaji ose në fillim të muajit të ardhshëm, thanë diplomatët.

Grupet e hakerëve të Koresë së Veriut në varësi të Byrosë së Përgjithshme të Zbulimit (RGB) – agjencia kryesore e inteligjencës së jashtme të Phenianit – thuhet se vazhduan me një numër të lartë sulmesh kibernetike, thanë monitoruesit e sanksioneve.

“Trendet përfshijnë shënjestrimin e DPRK-së ndaj kompanive të mbrojtjes dhe zinxhirëve të furnizimit, dhe ndarjen gjithnjë e më të madhe të infrastrukturës dhe mjeteve”, sipas vëzhguesve, të cilët raportojnë dy herë në vit në Këshillin e Sigurimit prej 15 anëtarësh.

Çdo veprim i mëtejshëm kundër Koresë së Veriut nga këshilli nuk ka gjasa pasi ajo kishte qenë në bllokim për disa vite për këtë çështje. Kina dhe Rusia në vend të kësaj duan që sanksionet të lehtësohen për të bindur Phenianin që t’i kthehet bisedimeve për denuklearizimin.

Moska dhe Pheniani u zotuan gjithashtu vitin e kaluar të thellojnë marrëdhëniet ushtarake. SHBA-ja ka akuzuar Korenë e Veriut për furnizim me armë Rusisë për luftën e saj në Ukrainë, të cilën Koreja e Veriut dhe Rusia e kanë mohuar.

“Paneli po heton raportet nga Shtetet Anëtare në lidhje me furnizimet nga DPRK me armë dhe municione konvencionale në kundërshtim me sanksionet”, shkruajnë monitoruesit e sanksioneve.

Kombi i izoluar aziatik vendosi një bllokim të rreptë mes pandemisë së koronavirusit që uli tregtinë dhe aksesin e tij në ndihmë, por ai ngadalë filloi të rishfaqet vitin e kaluar.

“Tregtia vazhdon të rimëkëmbet. Vëllimi i përgjithshëm i regjistruar i tregtisë në vitin 2023 tejkaloi totalin për vitin 2022, i shoqëruar nga rishfaqja e një larmie të madhe mallrash të huaja të konsumit, disa prej të cilave mund të klasifikohen si artikuj luksi”, shkruan monitoruesit e sanksioneve.

Shitja ose transferimi i artikujve luksoz në Korenë e Veriut është ndaluar prej kohësh nga Këshilli i Sigurimit. Sipas sanksioneve të OKB-së të vendosura në vitin 2017, të gjitha vendeve iu kërkua gjithashtu të riatdhesonin koreano-veriorët që punonin jashtë vendit për t’i ndaluar ata të fitonin valutë të huaj për qeverinë e udhëheqësit të Koresë së Veriut, Kim Jong Un.

“Paneli hetoi raportet e shtetasve të shumtë të DPRK-së që punonin jashtë shtetit duke fituar të ardhura në kundërshtim me sanksionet, duke përfshirë në sektorët e teknologjisë së informacionit, restoranteve dhe ndërtimit,” shkruajnë monitoruesit e sanksioneve.

Ata thanë gjithashtu se Koreja e Veriut vazhdon të hyjë në sistemin financiar ndërkombëtar dhe të përfshihet në operacione të paligjshme financiare në kundërshtim me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

