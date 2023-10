Eksperti i ekonomisë: Importuesit shqiptarë kanë fituar mbi 1.5 mln euro të ardhura shtesë

Në një intervistë në “Money Report”, në “ABCNews”, eksperti dhe profesori i ekonomisë, Bardhi Sejdarasi foli për situatën ekonomike duke u ndalur edhe tek ngadalësimi i eksporteve. Gjatë kësaj interviste, ai theksoi se treguesi më i lartë historik është ai i fasonerisë.

“Sigurisht që kanë disa faktorë që kanë çuar në këtë tregues. Një tregues i fortë është edhe kursi i këmbimit të monedhës shqiptare me euron, por edhe ndërhyrjet që bëhen herë pas here në treg. Edhe pse ka një rënie të eksporteve, po ti referohemi bilancit të pagesave të Bankës së Shqipërisë do të shohim shifra mbresëlënëse. Për 6 muajt e parë të vitit ky sektor ka siguruar të ardhura, flas për fasoneri në vlerën 394 mln euro. Pra ka një tregues të lartë. Nëse do të vazhdojë ritmi i 6 mujorit të parë i bie që sektori i fasonerisë do të tejkalojë diku tek 800 mln euro të ardhura, duke tejkaluar edhe vlerën më të lartë të arritur në vitin 2022. Ajo që ka ndikuar është çmimi dhe rritja e tij në tregjet ndërkombëtare.